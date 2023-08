La bande-annonce de Rebel Moon laisse Zack Snyder lâcher dans l’espace

Découvrez les mondes ambitieux construits par Zack Snyder dans notre premier regard sur Rebel Moon Part 1: Un enfant du feu. Netflix double son propre Snyderverse avec deux films tournés dos à dos, invitant le public à faire un tour au-delà des étoiles dans une nouvelle franchise galactique originale.

Découvrez la bande-annonce de Lune rebelle partie 1, avec Sofia Boutella (Blonde atomique) en tant que Kora, une mystérieuse guerrière cachée, qui défend une colonie pacifique menacée par le règne tyrannique du Monde Mère, dirigée par l’Amiral Noble de l’Imperium (Dead Poold’Ed Skrein).

« Il a traversé de nombreuses itérations », a partagé Zack Snyder lors d’un récent événement de projection pour présenter la bande-annonce de Lune rebelle. Après Armée des morts, il a présenté l’idée à Netflix comme un suivi, expliquant « c’était une idée extra-longue ». C’était aussi celui dont lui et son équipe étaient très excités.

Alors que Lune rebelle était autrefois censé être un Guerres des étoiles film modernisé du concept à longue gestation de Snyder, le destin avait d’autres plans – et maintenant, il semble que toutes les personnes impliquées soient heureuses de l’avoir fait. Comme l’a dit la productrice Deborah Snyder, « Nous n’avons jamais voulu que ce soit [a Star Wars film].” Se référant à leur expérience de travail avec DC sur Batman contre Superman et Justice League: la coupe Snydera-t-elle déclaré: «Nous avons tellement appris en travaillant avec des super-héros. [Rebel Moon] est plus de la science-fantasy que de la science-fiction.

À première vue, Lune rebelle vous permet rapidement de savoir que ce film devient complet Snyder, libre de construire sa propre mythologie dans son propre terrain de jeu. Nous suivons Kora alors qu’elle rassemble une équipe de combattants de différents mondes unis contre l’Imperium, joué par des gens comme Charlie Hunnam (Pacific Rim), Djimon Hounsou (Shazam), Michel Huisman (La hantise de Hill House)Bae Doona (Sens8), Ray Fisher (Ligue des Justiciers), Staz Nair (Super Girl), et Anthony Hopkins (Westworld).

C’est sanglant, surréaliste et bourré d’action, avec une cinématographie magnifique qui atteint une nouvelle portée pour le cinéaste. Il y a certainement des Heavy métal et Warhammer 40K vibrations de cela, ainsi que le style signature de Snyder de 300 et Coup de poing ventouse-mais dans l’espace.

Rebel Moon Part 1: Un enfant du feu arrive sur Netflix le 22 décembre; Rebel Moon Part 2: Le Scargiver sortira le 19 avril 2024.

