New Delhi : Netflix a publié mardi la bande-annonce officielle de sa prochaine série ‘Ray’. C’est un amalgame du récit moderne de quatre classiques.

D’une combinaison de satire à un thriller psychologique, ces nouvelles ont tout et sont de l’écrivain le plus célèbre de tous les temps, Satyajit Ray.

La série a certains des visages les plus en vue, notamment Manoj Bajpayee, Harshvarrdhan Kapoor, Gajraj Rao, Ali Fazal, Shweta Basu Prasad, Anindita Bose et Kay Kay Menon pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a également Bidita Bag, Dibyendu Bhattacharya, Radhika Madan, Chandan Roy Sanyal et Akansha Ranjan Kapoor, entre autres.

Au début de la bande-annonce, on peut voir un homme comparant les humains à Dieu en tant qu’enfant et créateur. Ensuite, dans la première histoire, un homme nommé Ipsit Nair se révèle être assez célèbre en raison de sa mémoire vive grâce à laquelle les gens comparent même sa mémoire avec l’ordinateur car il n’oublie jamais rien.

Dans la deuxième histoire, nous pouvons voir Harshvardhan jouer le rôle d’un acteur superstar, et est célèbre pour son charme et son apparence.

La troisième histoire implique le voyage de Musafir Ali, joué par Manoj Bajpayee. Il est célèbre pour ses ghazals. Dans la quatrième et dernière histoire, nous voyons Kay Kay Menon en maquilleuse, qui se fait insulter partout où il va.

Après cela, leur vie change, et cela aussi pour le pire. Cela leur complique les choses. Ceux qui étaient extrêmement heureux au début de la bande-annonce sanglotaient à la fin.

Ces histoires intrigantes sont basées sur le thème de l’ego, de la vengeance, de l’envie et de la trahison. À la fin de la bande-annonce, nous apprenons à connaître les noms des quatre contes – Hungama Hai Kyon Barpa, Forget Me Not, Bahrupiya et Spotlight.

Le film sera disponible en streaming à partir du 25 juin sur Netflix.