Oh mec. Voici la bande-annonce bourrée d’action de Quantum Leap, un redémarrage d’une émission télévisée très appréciée des années 1990 sur un voyageur temporel au bon cœur, venant sur NBC et Paon ce mois-ci.

Raymond Lee incarne un physicien qui fait un saut dans le temps non autorisé pour se retrouver dans le corps d’un braqueur de banque des années 1980. En fait, il n’a cessé de sauter sur diverses personnes au cours des dernières décennies, obligé de résoudre leurs problèmes pour pouvoir sauter à nouveau – à chaque fois en espérant que le prochain saut le ramènerait à la maison.

À en juger par la bande-annonce explosive, le nouveau spectacle est peut-être un peu plus explosif que l’original. Jugez par vous-même lorsque le nouveau Quantum Leap sera diffusé le lundi 19 septembre sur NBC, diffusé le lendemain sur Peacock. C’est ainsi que le service de streaming commence à diffuser de nouveaux épisodes d’émissions NBC, le lendemain de leur diffusion à la télévision, notamment Law & Order, One Chicago, La Brea, New Amsterdam, Young Rock et la programmation de fin de soirée du réseau, notamment The Tonight Show Avec Jimmy Fallon, Late Night avec Seth Meyers et Saturday Night Live.

La série met également en vedette Caitlin Bassett en tant qu’assistante holographique, avec Ernie Hudson de retour à la base aux côtés de Nanrisa Lee et Mason Alexander Park, star du marchand de sable.

Diffusé de 1989 à 1993, l’original Quantum Leap mettait en vedette Scott Bakula dans le rôle de Sam Beckett, un scientifique atterrissant dans le corps d’une personne différente chaque semaine. Dean Stockwell, décédé en novembre 2021, a joué le guide holographique bien habillé de Sam, Al.

Les redémarrages des années 90 sont actuellement populaires car ils reposent sur des services de streaming à côté des émissions originales. Peacock a déjà ressuscité Saved by the Bell et réinventé Le Prince de Bel-Air frais comme un drame. Disney Plus a transformé Doogie Howser en Doogie Kamealoha MD, The Wonder Years a gagné un nouveau casting noir et Walker Texas Ranger a été redémarré (cowboy) sur la CW.