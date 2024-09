La bande-annonce de présentation de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est sortie

Nintendo a publié une bande-annonce de 6 minutes pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, qui passe en revue tout ce que vous devez savoir avant de jouer à la prochaine aventure Zelda en 2D. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira sur Switch le 26 septembre.

Incarnez la princesse Zelda et partez à l’aventure pour sauver le royaume d’Hyrule. Créez des échos (imitations d’objets utiles et d’ennemis tombés), prenez la forme d’un combattant à l’épée et pénétrez dans les failles pour explorer les donjons du Monde immobile. La sagesse de Zelda et votre créativité sont les clés pour débloquer cette aventure !