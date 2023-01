La bande-annonce de “Pathaan” inspire les mèmes alors que Shah Rukh Khan revient enfin sur grand écran après 4 ans

La bande-annonce de “Pathaan” est sortie et met fin à une attente qui a duré des années. Deepika Padukone, John Abraham et Salman Khan dans un camée ont également joué dans le film dont la sortie est prévue le 25 janvier. La dernière fois que nous avons vu Shah Rukh sur grand écran, c’était en 2018 lorsque “Zero” est sorti. Il est sûr de dire que les fans ont été privés de la présence de l’acteur à l’écran et attendaient “Pathaan” avec impatience. La bande-annonce a du punch avec des séquences d’action, renversant des voitures en feu, un John et Deepika suaves et un SRK intense en tant que Pathaan qui est rappelé d’exil pour sauver le pays.

Pathaan formerait une partie essentielle de l’univers d’espionnage de Yash Raj Films qui se compose déjà de films à forte adrénaline comme Tiger Zinda Hai et War. À la fin de la longue attente, les fans ont célébré le retour de Pathaan avec des mèmes.

“Nous allons assister à la bande-annonce du film SRK après 4 ans, 2 mois et 8 jours”, a écrit une page de fans sur Twitter.

“Il y a quatre ans, je me sentais un peu faible et il y avait aussi des blessures. Mais j’ai pensé que je devrais faire quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant et que je devrais être en très bonne forme physique. J’ai dit à mon ami Aditya Chopra et Siddharth Anand, ‘Ek action picture banao’. Mais ils m’ont dit, ‘Monsieur, vous aap kya keh rahe ho, aap thak jaaoge. Je leur ai demandé d’essayer au moins. Je leur ai dit : ‘Je ne suis peut-être pas aussi bon que Tiger (Shroff) ou Duggu (Hrithik Roshan), mais je ferai de mon mieux’ », a dit un jour Shah Rukh en discutant de Pathaan.

