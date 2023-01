La bande-annonce de Pathaan a été divulguée en ligne : la vidéo de Shah Rukh Khan battant la merde des méchants devient virale, mais voici une VÉRIFICATION DES FAITS !

Pathan est l’un des films les plus attendus de l’année. Mettant en vedette Shah Rukh Khan en tête avec Deepika Padukone et Jean AbrahamPathaan est réalisé par Siddharth Anand de la renommée de la guerre et du Bang Bang. Sa sortie est prévue pour le 25 janvier 2023. Cependant, le film a récemment fait l’objet de controverses. Et maintenant, il faut y ajouter les rapports des Bande-annonce Pathaan fuite en ligne. Mais nous sommes ici pour vous dire la vérité.

La bande-annonce de Pathaan avec Shah Rukh Khan a fuité ?

Ainsi, un compte Twitter a publié un lien vers une vidéo mettant en vedette Shah Rukh Khan et a déclaré que Pathaan Trailer avait été divulgué. Il a naturellement fait la une des journaux dans la section Entertainment News. En parlant de la vidéo, nous voyons Shah Rukh Khan battre la merde des méchants. Le clip est fortement modifié. Dans la vidéo, SRK a les mêmes cheveux qu’à Pathaan. Cela pourrait être la raison pour laquelle on pensait que c’était une scène de la bande-annonce de Pathaan

Regardez la vidéo présumée de la bande-annonce de Pathaan qui est apparue en ligne ici :

La bande-annonce de Pathaan a fuité ? Voici la vérité

Eh bien, la bande-annonce de Pathaan n’a PAS été divulguée. La vidéo qui devient virale et qui serait la bande-annonce de Pathaan avec Shah Rukh, Deepika Padukone et John Abraham n’est pas ce qu’elle est supposée être. En fait, les internautes ont rapidement précisé que la vidéo provenait de la publicité commerciale Thumbs Up de Shah Rukh Khan. Alors, maintenant que vous savez que Pathaan Trailer n’a pas fuité, faites passer le mot.

Controverses Pathaan

Eh bien, depuis que Besharam Rang a été mis en ligne, tout le monde a entraîné Pathaan dans la controverse. Qu’il s’agisse de la tenue safran de Deepika Padukone ou des chansons présumées être une copie, Pathaan a malheureusement fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Après l’incident de la tenue Saffron, le chef du CBFC, Prasoon Joshi, a révélé que les fabricants avaient été invités à apporter des modifications. Et maintenant, selon KRK, le film pourrait être retardé en raison de controverses. Il a déclaré qu’une annonce officielle suivrait bientôt.