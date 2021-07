La bande-annonce de Only Murders in the Building présente Selena Gomez résolvant un crime brutal avec Steve Martin dans un grand retour à la télévision

SELENA Gomez est de retour avec une toute nouvelle émission télévisée dans la bande-annonce de la prochaine série Hulu, Only Murder in the Building.

L’ancienne des Wizards of Waverly Place, 29 ans, fait équipe avec ses voisins à l’écran, interprétés par Steve Martin et Martin Short, pour résoudre un crime brutal dans leur immeuble.

1 Selena Gomez joue dans la bande-annonce de Only Murders in the Building Crédit : Hulu

Avec la fin de WoWP en 2012, cela fait neuf ans que Selena n’a pas joué dans une émission de télévision, elle ne reprenant que son rôle Disney d’Alex Russo pour un film de 2013.

Elle est apparue comme elle-même dans quelques émissions, comme sa série de cuisine Selena + Chef et Inside Amy Schumer et Saturday Night Live, mais c’est son premier grand retour à la télévision en près d’une décennie.

La bande-annonce de The Only Murder in the Building a été publiée mardi et a taquiné le mystère du meurtre que Selena, Steve et Martin s’efforceront de résoudre lorsque la série sortira le 31 août.

Les trois premiers épisodes tomberont à la date de sortie, mais les fans devront alors attendre une semaine pour que de nouveaux épisodes de l’émission Hulu sortent chaque mardi.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.