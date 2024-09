La bande-annonce de NOSFERATU voit le comte Orlok de Bill Skarsgård terroriser Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult et Willem Dafoe

Nosferatu est assez facilement le film d’horreur le plus attendu en 2024. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce a été publiée (via PeurHQ.com), ce qui suggère que le cinéaste Robert Eggers livrera le Noël le plus effrayant et le plus terrifiant de mémoire récente.

Une fois de plus, sans révéler complètement Bill Skarsgård dans le rôle du comte Orlok, l’accent est principalement mis sur la relation tordue entre le vampire et Ellen Hutter de Lily-Rose Depp.

L’aperçu atmosphérique et effrayant comprend également un parcelle de sang et c’est clair Nosferatu ne sera pas pour les âmes sensibles. Superman La star Nicholas Hoult passe également pas mal de temps à l’écran, alors qu’il semble que nous attendions une autre performance convaincante de Willem Dafoe.

Quand Eggers a libéré La sorcière En 2016, il s’est imposé comme quelqu’un capable d’utiliser l’horreur pour véritablement terrifier le public. Il suivrait ce film avec Le phare et Le Nordiste mais fait un retour d’horreur à part entière avec Nosferatu.

« Cela a eu des conséquences néfastes » Skarsgård a déjà parlé du rôle. « C’était comme invoquer un mal pur. Il m’a fallu un certain temps pour me débarrasser du démon qui avait été invoqué en moi. »

Eggers a ajouté, « Je me souviens qu’au début, il essayait de me parler de ce que signifiait être un sorcier mort – et je m’intéresse à des conneries occultes assez lourdes, mais il était à un niveau différent. Je me disais : » Cela semble exact, mais je ne sais pas comment en parler avec fluidité.' »

Skarsgård, habitué de l’horreur après avoir joué dans IL et Le Corbeau a admis plus tard qu’il ne pensait pas que les gens réaliseraient que c’était lui et a appelé le comte Orlok. « brut » malgré cette itération du monstre étant « très sexualisé. »

« Il s’agit de jouer avec un fétichisme sexuel sur le pouvoir du monstre et ce que cet attrait a pour vous », » continua l’acteur. « J’espère que cela vous attirera un peu et que votre attirance vous dégoûtera en même temps. »

À cela, Eggers a déclaré : « Quelque part, lors de ce deuxième test de maquillage, je me suis dit : ‘Il est devenu le personnage.’ C’était étrange à voir dans les images. Tout ce qu’il faisait, partout où il se tournait ou regardait, on se disait : « Il l’a compris. »

Un remake de la version de FW Murnau de 1922 et de la version de Werner Herzog de 1979, Nosferatu est un conte gothique d’obsession entre une jeune femme hantée et le terrifiant vampire épris d’elle, provoquant dans son sillage une horreur indescriptible.

Écrit pour le cinéma et réalisé par Robert Eggers, Nosferatu met en vedette Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney et Willem Dafoe.

Nosferatu sortira le jour de Noël.