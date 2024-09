La bande-annonce de Nosferatu présente le film d’horreur de Robert Eggers avec le comte Orlok de Bill Skarsgård

Une nouvelle bande-annonce pour Robert Eggers Nosferatu a été libéré.

Nosferatu est un prochain remake du film allemand du même nom de 1922. Réalisé par Eggers, le film d’horreur gothique sortira dans les salles américaines en décembre prochain.

Découvrez le nouveau Nosferatu bande-annonce ci-dessous (regardez plus de bandes-annonces et de clips) :

De quoi parle le film d’horreur Nosferatu de Robert Eggers ?

« Nosferatu de Robert Eggers est un conte gothique d’obsession entre une jeune femme hantée et le terrifiant vampire épris d’elle, provoquant dans son sillage une horreur indescriptible », peut-on lire dans le synopsis.

Eggers est connu pour avoir réalisé The Witch de 2015, The Lighthouse de 2019 et The Northman de 2022. Eggers a également écrit le scénario de son nouveau film Nosferatu.

Le Nosferatu original est un film muet mettant en vedette Max Schreck dans le rôle du comte Orlok. Le film est une adaptation non officielle du film Dracula de Bram Stoker de 1897. Bien que le film ait apporté plusieurs changements importants par rapport au roman, les héritiers de Stoker ont poursuivi la société de production Prana Film pour l’adaptation non officielle. Une décision de justice a ordonné la destruction de toutes les copies de Nosferatu ; cependant, plusieurs copies ont survécu et le film est désormais considéré comme un classique influent du cinéma.

La version Eggers de Nosferatu met en vedette Bill Skarsgård dans le rôle du comte Orlok. Le casting comprend également Nicholas Hoult dans le rôle de Thomas Hutter, Lily-Rose Depp dans le rôle d’Ellen Hutter, Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Friedrich Harding, Emma Corrin dans le rôle d’Anna Harding, Willem Dafoe dans le rôle du professeur Albin Eberhart Von Franz, Ralph Ineson dans le rôle du Dr Wilhelm Sievers, et Simon McBurney dans le rôle de Herr Knock.

Dafoe a notamment joué Schreck dans les années 2000, Shadow of the Vampire, réalisé par E. Elias Merhige et racontant l’histoire de la réalisation du film de 1922. Dafoe a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance.

Nosferatu sortira dans les salles américaines le 25 décembre 2024 par Focus Features.