La bande-annonce de Night Manager 2 : Anil Kapoor fait passer sa dangereusement belle « Shelly Rungta » au niveau supérieur

Anil Kapoor a déposé la bande-annonce de la deuxième saison très attendue de The Night Manager sur ses réseaux sociaux, qui devrait sortir le 30 juin 2023, exclusivement sur Disney Plus Hotstar. La websérie indienne, qui met en vedette Anil Kapoor et Aditya Roy Kapoor,a suscité beaucoup d’attention depuis sa première saison. La saison s’est terminée par une fin ouverte, laissant les fans impatients de savoir quelle est la prochaine étape. La deuxième saison promet de porter l’histoire à un nouveau niveau avec un personnage encore plus impitoyable et brutal dans le trafiquant d’armes Shelly Rungta.

Regardez la bande-annonce de Night Manager 2 ici

La première partie de The Night Manager a suivi l’histoire de Shantanu Sengupta, joué par Aditya Roy Kapur, qui est recruté par l’agent de renseignement Lipika Saika Rao, joué par Tillotama Shome, pour infiltrer le cercle restreint d’un marchand d’armes nommé Shelly Rungta, joué par Anil Kapoor. L’histoire se déroule alors que Shan s’infiltre et risque tout pour arrêter le trafic d’armes illégal de Rungta. Cependant, dans le processus, il tombe amoureux de la petite amie de Rungta, Kaveri Dixit, interprétée par Shobita Dhulipala.

La performance d’Anil Kapoor lors de la première saison a été largement appréciée et il a porté le spectacle sur ses épaules avec aisance. Son portrait du marchand d’armes Shelly Rungta a laissé une impression durable sur les téléspectateurs. Dans la deuxième saison, Anil Kapoor devrait reprendre son rôle de Shelly Rungta et faire avancer l’histoire avec encore plus d’intensité.

The Night Manager met également en vedette Aditya Roy Kapoor dans un rôle central aux côtés d’Anil Kapoor. Aditya a fait des vagues à Bollywood avec ses récentes sorties comme Malang et Ludo. Il devrait également jouer dans Animal avec Ranbir Kapoor, Fighter avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone, suivi de l’adaptation Subedar et Hindi d’Android Kunjappan Ver 5.25.

Dans l’ensemble, les fans attendent avec impatience la sortie de la saison 2 de The Night Manager sur Disney Plus Hotstar, et avec Anil Kapoor en tête, cela promet d’être une aventure intense et passionnante. Regardez la bande-annonce de The Night Manager 2 ici