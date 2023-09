La bande-annonce de Next Goal Wins suit « la pire équipe de football du monde »

Les fans de football et de cinéma vont être comblés cet automne avec la sortie prochaine de Le prochain objectif gagne. Un a été publié qui donne quelques informations sur son histoire.

La comédie dramatique, réalisée par Taika Waititi, lauréate d’un Oscar, est basée sur des événements réels. C’est aussi une adaptation de l’excellent documentaire de 2014 du même nom. Il raconte l’histoire de l’ancien entraîneur-chef de la MLS et de l’USMNT U-20, Thomas Rongen, qui a rejoint l’équipe lors de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2014.

Le prochain objectif gagne met en vedette Michael Fassbender dans le rôle de Rongen, Elizabeth Moss dans le rôle de Gail (l’épouse de Rongen) et Kaimana dans le rôle de Jaiyah Saelua. Saelua est remarquable pour être un fa’afafine – un troisième sexe dans la culture samoane. Cela a fait d’elle la première femme ouvertement non binaire et transgenre à participer à un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA.

À l’époque, classées comme la pire équipe du monde et tristement célèbres pour leur défaite record 31-0 contre l’Australie, les Samoa américaines n’avaient pas encore remporté de match officiellement reconnu par la FIFA.

Bande-annonce du prochain objectif gagné

Située sur « Take a Chance on Me » d’ABBA, cette bande-annonce de Next Goal Wins est un peu différente de la plupart des avant-premières hollywoodiennes. Il présente Waititi lui-même donnant un aperçu du film, entrecoupé d’extraits du film et de séquences des coulisses.

Le réalisateur note que « c’est le film ultime pour les outsiders qui se sentent bien ». Quiconque connaît l’histoire de leur campagne de qualification en 2014 sait que ce n’est pas une affirmation audacieuse. Les Samoa américaines n’ont même pas failli se qualifier pour la Coupe du monde, mais cela n’avait pas d’importance. La réunion de l’équipe et la joie de cette première victoire ont été l’un des moments les plus triomphants du sport (pour cet observateur, en tout cas).

Alors que le documentaire a eu ses moments légers, le nouveau film a une inclinaison complètement comique. Nous pouvons donc nous attendre au type de plaisir irrévérencieux pour lequel Waititi est devenu connu.

Le prochain objectif gagne devrait sortir en salles le vendredi 17 novembre.