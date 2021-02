Exemple concret: Amalia est vue sauter plusieurs histoires pour affronter des adversaires inquiétants.

Des dames fortes avec des compétences de combat épiques? Nous adorons le voir.

En plus de Donnelly et Skelly, Les Nevers aussi étoiles Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost et Ben Chaplin.

Regardez la bande-annonce passionnante ci-dessous.