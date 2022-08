La bande-annonce de Netflix NSFW fait la promotion de la prochaine version de Cyberpunk: Edgerunners

Netflix a publié mardi une nouvelle bande-annonce faisant la promotion de la prochaine série animée Cyberpunk: Edgerunners, et c’est encore plus intense que le dernier et celui d’avant.

La bande-annonce – qui porte la mention “pas sûr pour le travail” – ne révèle pas grand-chose sur ce à quoi s’attendre de la série à venir, mais il y aura apparemment beaucoup de violence, un peu de sexualité et un chaos sans fin. Il fournit la date à laquelle l’émission sera diffusée Netflix comme le 13 septembre.

Cyberpunk: Edgerunners se déroule à Night City, le même décor que le récent jeu vidéo de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Autre que l’emplacement (et la violence et la sexualité évidentes), on ne sait pas dans quelle mesure la nouvelle série s’alignera sur le jeu très attendu et mal reçuvoire pas du tout.

