La bande-annonce de Money Heist 5 est sortie : le professeur et sa bande se préparent pour la bataille finale ! | Nouvelles de la série Web

New Delhi: Voici les fans de Money Heist alors que Netflix a enfin publié la bande-annonce officielle de la saison cinq de la série et les fans ne peuvent pas contenir leur enthousiasme. Le thriller policier qui a débuté en 2017 se terminera désormais par une cinquième saison finale. Selon les créateurs, la cinquième saison est divisée en deux parties qui sortiront les 3 septembre et 3 décembre.

Dans la bande-annonce, les fans ont un aperçu de leurs personnages préférés qui ont été enfermés dans la Banque d’Espagne pendant plus de 100 heures. Dans les premières secondes, il est révélé que le professeur a été attrapé par l’officier de police Alicia Sierra alors qu’elle le prend au piège, dit « échec et mat » puis l’affaiblit avec un coup de poing à la tête. Une autre tournure survient lorsque nous assistons à la tentative de l’armée de capturer le gang.

Découvrez la bande-annonce à couper le souffle ici:

Le spectacle espagnol captivant a fait ses débuts en 2017 et a été un énorme succès auprès des fans du monde entier. Malheureusement, la cinquième saison sera la dernière et dernière saison de la série emblématique.

Pour les non avertis, la série raconte l’histoire d’un cerveau nommé The Professor, qui rassemble une équipe de spécialistes pour mener à bien le plus grand casse jamais réalisé. Essentiellement, il veut imprimer des millions d’euros à la Monnaie royale d’Espagne.

La série avait remporté le prix de la meilleure série dramatique aux 46e International Emmy Awards en 2018 et les heures supplémentaires ont attiré des tonnes d’appréciation critique pour son intrigue complexe, ses personnages et son scénario unique.

Les fans peuvent regarder la première partie de la dernière saison le 3 septembre 2021 sur Netflix.