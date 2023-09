La bande-annonce de Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue d’Akshay Kumar impressionne tout le monde, « un film prometteur en route »

Akshay Kumar et les histoires réelles ont un lien fort. Chaque fois que Khiladi Kumar a dépeint une histoire réelle à l’écran, cela a fait des merveilles au box-office et une fois de plus, il est de retour avec une autre histoire réelle captivante et percutante avec le film ‘Mission Raniganj : le sauvetage du Grand Bharat‘. La bande-annonce du film est très appréciée de tous avec un nombre impressionnant de vues.

Le film est basé sur la vie d’un véritable héros, feu Shri Jaswant Gill, joué par Akshay Kumar, qui a joué un rôle essentiel dans le sauvetage des mineurs piégés dans une mine de charbon inondée à Raniganj en novembre 1989. Cet incident réel a attiré l’attention du public à travers la bande-annonce prometteuse et percutante. La bande-annonce plus grande que nature présente des moments remarquables et extraordinaires qui ont suscité la curiosité de tous.

Pleins points sur le look d’Akshay Kumar dans le film et il l’a réussi avec sa performance superlative. Son discours de dialogue vous captive et insufflera à chacun un sentiment de patriotisme. Il est soutenu par un ensemble talentueux comprenant Kumud Mishra, Rajesh Sharma, Pavan Malhotra et Ravi Kishan. Parineeti Chopra fait une apparition notable en tant qu’épouse de Jaswant Gill. La bande-annonce promet des performances révolutionnaires de la part de ces acteurs. La musique de fond est tout simplement parfaite.

La cinématographie du film mérite une mention spéciale. Il y a des scènes magnifiquement tournées comme les mineurs piégés, les photos sous-marines d’Akshay Kumar. Tout cela a accru l’attente de voir le film sur grand écran. Si la bande-annonce a donné la chair de poule au public, imaginez quel impact aura le film complet !

Regardez cette vidéo de Mission Raniganj ici :

Mission Raniganj marque la troisième collaboration de Pooja Entertainment avec Akshay Kumar et le film promet d’être une expérience engageante pour tout le monde. Vashu Bhagnani présente, A Pooja Entertainment Production – « Mission Raniganj », produite par l’équipe puissante de Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, et réalisée par Tinu Suresh Desai. Cette merveille cinématographique devrait sortir en salles le 6 octobre 2023.