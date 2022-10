La bande-annonce de “Midnights” de Taylor Swift révélée lors de “Thursday Night Football” avant la sortie de l’album

Alors que l’action était sur le terrain jeudi soir alors que les Cardinals de l’Arizona affrontaient les Saints de la Nouvelle-Orléans, certains téléspectateurs se sont davantage intéressés à la bande-annonce du nouvel album de Taylor Swift, sorti pendant le match.

L’album de Swift “Midnights” a fait ses débuts à minuit vendredi, peu de temps après la sortie de la bande-annonce pendant “Thursday Night Football”.

La bande-annonce était une succession d’extraits des clips vidéo que Swift a tournés pour l’album, qui la montraient jouant une gamme de rôles de différentes périodes de l’histoire, y compris une actrice de type Marilyn Monroe, une fille à clapet, Marie Antoinette et, à un moment donné , une personne qui se cache dans un cercueil pour une raison quelconque.

TAYLOR SWIFT A REFUSÉ L’OFFRE DE MI-TEMPS DU SUPER BOWL: RAPPORT

Dans un message avant la révélation de la bande-annonce très attendue, Swift a remercié Amazon de “m’avoir donné l’occasion de vous montrer une première bande-annonce des projets secrets sur lesquels je travaille depuis très longtemps”. Le jeu a été diffusé sur Amazon Prime.

LA VIDÉO PRIME D’AMAZON DIFFUSERA LE PREMIER JEU DE LA NFL LE VENDREDI NOIR L’ANNÉE PROCHAINE

Elle a poursuivi: “Ces projets sont les films musicaux” Midnights “, les vidéoclips que j’ai réalisés pour cet album afin d’explorer en quelque sorte visuellement le monde de ce disque.”

L’interprète de “Look What You Made Me Do” a déclaré qu’elle adorait écrire des chansons et raconter des histoires.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’adore écrire des vidéos, j’adore les réaliser”, a-t-elle déclaré. “Nous voulions vraiment nous mettre au défi de faire des choses différentes cette fois-ci et de nous étirer et je suis vraiment fière de ce que nous avons fait et j’espère vraiment que vous les aimez”, a-t-elle déclaré à propos de la directrice de la photographie Rina Yang, avec qui elle a collaboré sur le court métrage. “All Too Well” à propos de sa relation avec Jake Gyllenhaal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Swift a également collaboré avec plusieurs célébrités dans les vidéos, dont Laura Dern, Dita Von Teese et le comédien Mike Birbiglia.

Après la sortie de l’album, Swift a tweeté : “Midnights est un collage d’intensité, de hauts et de bas, de flux et de reflux. La vie peut être sombre, étoilée, nuageuse, terrifiante, électrisante, chaude, froide, romantique ou solitaire. Tout comme Midnights. “

Au cas où ça vous intéresse, les Cardinals ont gagné 42-34.