La bande-annonce de Mickey 17 tue Robert Pattinson plus d’une douzaine de fois

La première bande-annonce de Mickey 17 est là et ça a l’air incroyable. Le prochain film de Parasite réalisateur Bong Joon-ho, c’est un concept de science-fiction de destruction de clones dans l’espace qui fera Le Batman La star Robert Pattinson sera la cible d’une blague violente lors de sa sortie en salles le 31 janvier 2025.

Basé sur le roman de science-fiction de 2022 d’Edward Ashton, Mickey 17 L’histoire suit l’outsider incarné par Pattinson alors qu’il s’engage à être un « sacrifiable » dans une future dystopie. Cela signifie qu’il fait également office de concierge de l’espace et d’expérience scientifique, assumant tous les travaux les plus dangereux à bord d’un vaisseau de colonisation et contribuant prétendument à la compréhension de l’univers par l’humanité à chaque fois qu’il est cloné, tué et réincarné dans un nouveau corps. Jusqu’à ce que finalement l’un de ces clones ne meure pas et que les Mickey semblent se lever.

Voici la bande-annonce :

Mickey 17 | Bande-annonce officielle

Aux côtés de Pattinson se trouve Naomi Ackie (Star Wars : Épisode IX), Steven Yeun (Non), Toni Collette (Héréditaire) et Mark Ruffalo (Les Vengeurs). Nous avons vu l’idée du clone se jouer un peu dans le film de Christopher Nolan Prestige et Tom Cruise Le bord de demain (une adaptation du manga Tout ce dont tu as besoin c’est de tuer). Ici, le scénariste et réalisateur Bong Joon-ho l’emmène dans une dystopie de science-fiction via le livre d’Ashton, un peu comme son livre à succès en anglais Perceneige sur la guerre des classes industrielles à la fin du monde (qui a également été adapté d’un roman).

La lutte des classes était également l’un des thèmes de ParasiteLe film oscarisé 2020 de Bong Joon-ho sur une famille pauvre qui s’infiltre dans le foyer des élites de la classe supérieure. Il est également agréable de voir Pattinson continuer à déployer ses ailes après son interprétation maussade de Bruce Wayne dans le dernier Batman Avec le thriller surréaliste en noir et blanc The Lighthouse, l’ancien acteur de Twilight a prouvé qu’il pouvait équilibrer la comédie et l’horreur aussi bien que n’importe qui.