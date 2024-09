La bande-annonce de « Mickey 17 » tue Robert Pattinson encore et encore

À ces Mickey sur le point de mourir, nous vous saluons. Robert Pattinson est tué à maintes reprises dans la première bande-annonce de Mickey 17Le film tant attendu de Bong Joon Ho, lauréat du prix du meilleur film pour Parasite.

Dans le film, Pattinson joue Mickey Barnes, un colon de l’espace connu sous le nom de « sacrifiable ». Les « sacrifiables » effectuent les tâches les plus dangereuses de la colonie et meurent souvent au cours de ce travail, pour être ramenés à la vie grâce à la technologie d’impression humaine.

Edward Ashton a donné naissance à ce monde dans son roman de 2022 Mickey 7qui se concentre sur la septième itération de Mickey Barnes. Dans le film, ce nombre a été augmenté à 17. « Ce nombre correspond au nombre de fois où il meurt. Je l’ai tué 10 fois de plus », a déclaré Bong en riant au CinemaCon en avril, lorsqu’il a présenté les premières images. « C’est un film de science-fiction, mais c’est une histoire humaine. »

Dans la majeure partie de l’histoire, Pattinson joue Mickey 17 et Mickey 18. Lors du CinemaCon, Pattinson a déclaré qu’il avait donné à ces deux personnages des caractéristiques différentes. Mickey 17 est abattu par la vie, mais heureux de faire partie de l’époque, tandis que Mickey 18 est comme un « frère maléfique » qui « est hors de contrôle ».

La bande-annonce était très attendue, puisque le film était initialement prévu pour mars 2024, mais il a été décalé au 31 janvier 2025 en raison de retards de post-production. La date de sortie a surpris les observateurs, étant donné qu’il faut Mickey 17 hors de la saison des récompenses après ParasiteLes grandes victoires de.

Mark Ruffalo, Steven Yeun, Naomie Ackie et Toni Collette sont également à l’affiche du film. Naomie Ackie a récemment déclaré Le Hollywood Reporter pour un article de couverture du projet : « C’est une émotion exacerbée et un ton différent de ce que j’ai fait auparavant, donc j’ai assez peur de le voir et j’espère avoir bien équilibré le tout. »