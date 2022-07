La bande-annonce de mi-saison #RHOA montre le drame de Tyrone Gilliams

La bande-annonce de mi-saison d’un spectacle Bravo est ICI et elle est remplie d’ombre autour d’un défilé de mode qui a MAINTENANT des modes.

Dans la bande-annonce de mi-saison de la saison 14 de “Real Housewives of Atlanta”, nous voyons les dames discuter de la collection tant attendue She By Shereé de Shereé Whitfield. La femme au foyer se prépare à organiser un défilé de mode maintenant que “septembre, printemps, été” est là, mais elle a quelques problèmes.

“J’ai tellement roulé là-dessus”, dit une Shereé stressée au milieu d’une femme lui disant qu’il y a un problème avec le nombre de pièces dans le défilé de mode.

À la manière typique des femmes au foyer, les dames de #RHOA harponnent sur les problèmes apparemment sans fin de She By Shereé.

“She By She ferait mieux d’avoir quelque chose à montrer pour ça!” dit Drew. « She By She ferait mieux de le faire cette fois ! » dit Kandi.

Le défilé de mode de Sheree n’est pas la seule chose dont il est question dans la bande-annonce, cependant, Marlo et Kandi continuent de se quereller.

Marlo Vs. Kandi continue dans la bande-annonce de mi-saison #RHOA

Marlo fait un commentaire décalé sur Kandi “prendre soin d’un homme” et Kandi applaudit. “Je ne suis PAS Michelle Obama”, déclare l’auteur-compositeur-interprète. “Tu descends bas, je descends bas.”

Le mari de Sanya Richards-Ross la défend dans la bande-annonce de mi-saison #RHOA

On voit également dans la bande-annonce les dames accompagnant Sanya Richards-Ross dans sa maison natale de la Jamaïque où elles l’affrontent dans une course. La médaillée d’or olympique bat facilement les autres dames [while barefoot!] mais la course laisse Drew Sidora se tordre de douleur.

Plus tard, les choses deviennent apparemment tendues pendant le dîner, mais entre Sanya et le Kenya et le mari typiquement calme de Sanya, Aaron, intervient. “Ne baise pas avec ma femme!” dit le mari protecteur.

On voit également dans la bande-annonce le moment que les téléspectateurs attendaient; une apparition de Tyrone Gilliams !

Tyrone Gilliams apparaît dans la bande-annonce de mi-saison #RHOA

Le béguin pour les crimes en col blanc de Shereé fait enfin une apparition devant la caméra après avoir tenu Shereé debout pendant deux heures. Étonnamment, il est sans vergogne et combatif.

« S’excuser de quoi ? Quelque chose pour lequel je suis retourné en prison ?!” dit Tyrone en référence au voyage raté de deux heures de Shereé pour le voir à Philadelphie.

Apollo Nida, l’ex-mari de Phaedra Parks, qui regarde avec incrédulité, est également présent. Comme indiqué précédemment, Apollo a participé au défilé de mode She By Shereé et a été vu en train de donner des conseils à la femme au foyer dans la bande-annonce.

“Quand les gars rentrent à la maison [from prison]ils baisent juste partout sur leur femme », a déclaré la star de télé-réalité précédemment incarcérée.

Regardez la bande-annonce de mi-saison #RHOA ci-dessous.





Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20 h sur Bravo.