La bande-annonce de mi-saison d’Agatha All Along présente l’objectif principal de Billy Maximoff

Marvel Studios a enfin publié le Agatha tout au long bande-annonce de mi-saison de la dernière série MCU de Disney+, présentant de nouvelles images des quatre épisodes restants. Réalisé par Gandja Monteiro à partir d’un scénario écrit par Jason Rostovsky, le sixième épisode à venir commencera à être diffusé le mercredi 16 octobre.

Découvrez la bande-annonce de mi-saison d’Agatha All Along ci-dessous (regarder plus de bandes-annonces) :

Que se passe-t-il dans la bande-annonce de mi-saison d’Agatha All Along ?

La vidéo présente officiellement Joe Locke dans le rôle de Billy Maximoff/Wiccan, mieux connu des fans comme le fils bien-aimé de Wanda Maximoff/Scarlet Witch. La version jeune du personnage a été interprétée par Julian Hilliard dans WandaVision en 2021. La bande-annonce taquine également la véritable raison pour laquelle Billy est entré dans The Road avec Agatha, tout en mettant en évidence les moments clés des cinq premiers épisodes.

Agatha All Along est issue du scénariste et réalisateur en chef Jac Schaeffer, qui est également producteur exécutif aux côtés de Kevin Feige. La série met en vedette Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, Patti LuPone dans le rôle de Lilia Calderu, Ali Ahn dans le rôle d’Alice Wu-Gulliver, Sasheer Zamata dans le rôle de Jennifer Kale, Debra Jo Rupp dans le rôle de Sharon Davis et Aubrey Plaza dans le rôle de Rio Vidal. Le casting supplémentaire comprend Emma Caulfield Ford, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, et plus encore.

« Dans la série, la tristement célèbre Agatha Harkness se retrouve déprimée et sans pouvoir après qu’un adolescent gothique suspect l’ait aidée à se libérer d’un sort déformé », lit-on dans la ligne de connexion. «Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur la légendaire route des sorcières, un défi magique d’épreuves qui, si elle survit, récompense une sorcière avec ce qu’elle manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe désespéré et se lancent sur la route… »