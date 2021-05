La bande-annonce de MARVEL’S Eternals a été moquée par les fans pour une réplique « risible » sur les raisons pour lesquelles les héros ne sont jamais apparus dans les films auparavant.

La première bande-annonce du film très attendu est sortie lundi, mettant en vedette Angelina Jolie, Richard Madden et Salma Hayek.

La bande-annonce de Marvel’s Eternals a été moquée par les fans pour expliquer pourquoi les super-héros ont été absents des films jusqu’à présent[/caption]

La saga Eternals est centrée sur une race d’êtres immortels qui ont vécu sur Terre pendant des milliers d’années et ont façonné son histoire et ses civilisations.

À un moment donné de la bande-annonce, un narrateur dit: «Nous avons regardé et guidé. Nous les avons aidés à progresser et les avons vus accomplir des merveilles.

«Au fil des années, nous n’avons jamais interféré jusqu’à présent.»

Cependant, les fans de Marvel se sont immédiatement moqués de la ligne et à quel point cela semblait étrange étant donné que Thanos avait détruit la moitié de l’univers dans les films Avengers.

Angelina Jolie joue dans le film[/caption]

Les fans de Marvel se sont demandé pourquoi le groupe n’était pas venu aider lorsque Thanos a effacé la moitié de l’univers dans les films Avengers[/caption]

Beaucoup ont dit qu’ils « avaient des questions » sur leur absence[/caption]

Écrivant en ligne, un fan de Marvel a déclaré: «Les éternels ont attendu à présent s’immiscer dans les affaires de l’humanité? Je ne vais pas mentir, j’ai des questions.

Un autre a fait référence à la Première et à la Seconde Guerre mondiale comme ils l’écrivaient: «Je viens de regarder la bande-annonce d’Eternals… donc ils existent depuis 7 000 ans et ne sont pas intervenus jusqu’à…. Maintenant? étaient-ils occupés entre 1914 et 1945?

Un troisième a partagé: «Mon plus gros reproche à la façon dont Marvel installe les Eternals est la façon dont ils ont mentionné qu’ils« n’avaient pas l’impression de devoir intervenir »jusqu’à présent.

« Mais ils ont regardé Thanos, un fou en partie éternel, collecter toutes les pierres de l’infini puis anéantir la moitié de l’univers. »





Le film a un casting étoilé[/caption]

Un autre fan de Marvel a tweeté: « haha youtubers trolling merveille avec la phrase éternelle de la bande-annonce » nous n’avons jamais interféré, jusqu’à présent « , ce qui signifie que tout ce qui se passe dans le film doit être plus grand que d’essuyer la moitié de l’univers pour qu’ils interfèrent. »

Eternals est réalisé par Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar et suit la race extraterrestre immortelle, qui possède notamment une super force et la capacité de voler.

La star maléfique Angelina a l’air méconnaissable avec des cheveux blonds frappants, alors qu’elle incarne Thena, une guerrière qui peut créer n’importe quelle arme à partir de l’énergie cosmique.

Richard de Bodyguard joue Ikaris, le tout-puissant leader des Eternals qui peut tirer des faisceaux d’énergie cosmique de ses yeux, voler et a une super force.

Eternals sortira en salles le 5 novembre.