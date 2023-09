Le Marié à la médecine La bande-annonce de la saison 10 vient de sortir, faisant ses débuts avec l’avocate Phaedra Parks et la date de la première à l’automne.

Phaedra, « la belle du Sud par excellence », fera officiellement la transition vers la médecine et rejoindra les médecins pour la saison à venir, Le Grio rapports.

Elle était membre du casting des saisons 3 à 7 de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Phaedra n’a pas eu de place permanente à la télé-réalité pendant six ans.

L’avocat rejoindra les acteurs vétérans Dr Heavenly Kimes, Quad Webb, Dr Jackie Walters, Dr Simone Whitmore et Toya Bush Harris.

Phaedra ne sera pas le seul nouveau visage au programme. Lateasha Lunceford, la fiancée du Dr Gregory Lunceford, l’ex-mari de Quad, rejoint également l’émission Bravo à plein temps. Les producteurs préparent le terrain idéal pour que les téléspectateurs du drame saliveront à propos du drame.

De plus, le Dr Alicia Egolum sera une amie de la saison 10, car elle a des liens avec le Dr Heavenly.

Les dames de Marié à la médecine gérer Phèdre ? La nouvelle bande-annonce montre un échange louche mais ludique avec le Dr Jackie. « Tu sais que tu n’es pas la mariée aujourd’hui ? » elle a demandé. Sans hésiter, Phaedra a répondu : « Je suis la mariée tous les jours. »

Découvrez la bande-annonce de la saison 10 ci-dessous.

La pêche de Géorgie, connue pour ses remarques pleines d’esprit et son intelligence sur RHOA a été licenciée en avril 2017 après avoir répandu des mensonges vicieux sur sa camarade de casting, Kandi Burruss.

Parks a poussé l’idée que Kandi et son partenaire Todd Tucker ont conspiré pour droguer et violer Porsha Williams, une autre membre de la distribution.

C’était un sujet brûlant dans la série qui a commencé à affecter la vie personnelle de Burruss. Il semblerait que les commentateurs des médias sociaux lui aient attribué le surnom de « Pill Cosby ».

Le directeur des pompes funèbres a déclaré que les producteurs de la série lui avaient fourni l’information, mais ses affirmations avaient été réfutées.

Porsha a été dévastée en apprenant qu’elle avait été nourrie de mensonges et manipulée pour accuser à tort l’auteur-compositeur-interprète.

« Oh Phaedra, c’est horrible », sanglota-t-elle. « Oh mon Dieu, c’est tellement horrible. Je jure devant Dieu Kandi – je ne vous dirais jamais quelque chose comme ça si cela ne me l’était pas dit en toute vérité et en toute confiance.

« Comprenez-vous à quoi vous me faites ressembler dans ces rues ? Et comment [Kandi] regards? » Porsha a continué. « Ça n’est pas correct. Je ne mentirais jamais à quelqu’un en disant quelque chose comme ça. Je te fais confiance en tant qu’ami. Je pense que vous ne pourriez rien me dire qui puisse me blesser ou nuire à quelqu’un d’autre… Vous avez eu toutes ces occasions de me dire la vérité !