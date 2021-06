La bande-annonce de Love Island confirme que la série 2021 reviendra CE MOIS alors que Iain Stirling plaisante « Je pense qu’ils nous ont manqué »

LOVE Island a une nouvelle bande-annonce qui confirme que la série revient ce mois-ci.

La voix off de l’émission, Iain Stirling, a déclaré que l’émission de rencontres reviendrait « en juin » sur ITV2.

7 Iain Stirling annonce que Love Island sera de retour en juin

Il plaisante: « Je pense qu’ils nous ont manqué » alors qu’un essaim chaotique de singletons sexy descend dans les rues de l’Est de Londres dans le clip.

Des femmes en bikini courent dans les bras de beaux mecs ciselés pendant le teaser amusant.

Et un singleton effronté attrape une aubergine suggestive dans un coup effronté.

Pendant ce temps, l’animatrice Laura Whitmore sort d’une Jeep rouge portant la plaque d’immatriculation « LOV3 ».

7 Une femme serre une aubergine dans la bande-annonce amusante

Laura Whitmore de Love Island est vue s’approcher d’une boîte marquée «Crack On»

Munie d’un marteau, elle se dirige vers une boîte contenant un gros bouton rouge, marqué : « En cas de Love Island, craquez dessus.

Avec un sourire sur le visage, elle brise le verre avec le maillet alors que les mots « ce n’est pas une perceuse » retentissent.

Une Jeep rouge avec la plaque d’immatriculation ‘LOV3’ apparaît en vue

Laura sort et s’approche d’une grande boîte rouge à côté d’un bureau de poste de Londres

Elle balance alors le marteau et envoie le verre voler partout

Laura a été vue en train de filmer la promo à Barking, dans l’est de Londres, le mois dernier, attirant une foule de passants.

Elle a également posté la promo sur son fil Instagram avec une image du gros bouton rouge à l’intérieur de la boîte en verre faisant écho au slogan : « Ce n’est pas une perceuse. »

Love Island devrait revenir à la fin du mois, l’équipage s’envolant à Majorque le 20 juin.

Le tournage devrait alors commencer dans la célèbre villa une semaine plus tard.

Love Island revient cet été sur ITV2 et ITV Hub et The Masked Dancer commence ce soir à 19h sur ITV et ITV Hub

