La bande-annonce de Lisa Vanderpump présente les copains célèbres de la star répandant des secrets sexuels, la fessée et se saoulant

LA BANDE-ANNONCE pour la nouvelle émission Overserved avec Lisa Vanderpump taquine les copains de célébrités de la star répandant des secrets sexuels, se fessant mutuellement en se «saoulant».

L’ancienne star de RHOBH est magnifique dans la vidéo alors qu’elle invite les téléspectateurs dans son incroyable maison où elle promet «des moments inoubliables et des conversations révélatrices».

Surpassé avec Lisa Vanderpump est prévue pour la première le mercredi 13 mars sur E! et si la bande-annonce étendue a quelque chose à faire, elle devrait être un nouveau favori parmi les fans.

Chaque épisode, Lisa, 60 ans, ouvrira sa maison pour divertir une variété d’invités célèbres lors de dîners exclusifs.

La star de Vanderpump Rules taquine: «Je suis Lisa Vanderpump et je lance des restaurants et des bars dans le monde entier, mais la meilleure cuisine dans les soirées Vanderpump se passe quelque part un peu plus privé – ici chez moi. Et maintenant, pour la première fois, vous êtes invité. «

Alors que Lisa promet « des moments inoubliables et des conversations révélatrices, le rappeur Iggy Azalea est vu en train de dire à l’animateur: » Vous avez des choses que font des gens riches dont je n’étais même pas au courant. »

Plus tard, l’animateur d’Access Hollywood, Mario Lopez, raconte une histoire de chambre embarrassante, et la star de Jackass, Steve-O, se fait fesser sur l’herbe.

D’autres moments marquants voient l’actrice Cheryl Hines avouer à la star de Bravo qu’elle est « tellement ivre », Lance Bass dansant et un invité exécutant la danse WAP sur la pelouse de Lisa.

Il y a aussi des scènes tendres où la comédienne Loni Love devient émotive alors qu’elle réfléchit à sa rencontre avec l’ancien président Barack Obama.

Le nouveau spectacle ne manquera pas de ravir les fans qui avaient grandi préoccupés par l’annulation de l’émission Vanderpump Rules.

L’année dernière a vu le licenciement de plusieurs membres de la distribution, et Lisa Vanderpump a récemment annoncé sa nouvelle émission sur le E! réseau.

Bravo a tiré les OG du spectacle Stassi Schroeder et Kristen Doute, pour se vanter d’avoir faussement appelé la police sur l’ex-partenaire de la distribution, Faith Stowers, le seul membre noir de la distribution.

Les futurs parents Jax Taylor et Brittany Cartwright ont également annoncé l’année dernière qu’ils quittaient Vanderpump Rules, bien que les fans se soient demandé s’ils avaient été licenciés.

Suite à la chute des nouvelles, les fans ont rapidement spéculé si cela signifiait que l’émission de longue date de Bravo était terminée.

Alors que la chaîne de télévision n’a pas encore commenté l’avenir de VPR, Overserved semble plus que suffisant pour satisfaire les téléspectateurs.