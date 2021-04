Les fans de LINE Of Duty ont été enfermés dans un débat furieux sur l’écriture qu’il a vue dans la finale de la série.

Un aperçu de l’action qui se déroule dans l’épisode de dimanche – qui pourrait être le dernier de la série policière – comprend le mot mal orthographié «definate».

5 Les fans de Line of Duty sont enfermés dans un débat pour savoir qui est derrière cette mauvaise orthographe

Comme le savent les fans de longue date du drame, cette erreur s’est reproduite à maintes reprises lorsque le «H» ténébreux a communiqué avec des flics courbés.

Cependant, la bande-annonce montre qu’il est écrit sur ce qui semble être un document officiel concernant l’opération Lighthouse – l’enquête sur le meurtre de la journaliste Gail Vella.

Cela met l’un des flics dans le cadre – et de plus, les fans sont convaincus que c’est l’écriture d’une femme qui rétrécit encore plus le champ.

Cela laisse l’ex-AC-12 crimebuster Kate Fleming ou la super-suffisante DCI Patricia Carmichael comme les principaux suspects.

5 Kate Fleming a travaillé sur l’opération Lighthouse et aurait pu rédiger le rapport Crédit: BBC

5 Beaucoup pensent que l’assassin souriante Patricia Carmichael est la vraie méchante du drame Crédit: BBC

Il y a eu d’innombrables indices que Carmichael est le sinistre «H» contrôlant un réseau d’officiers corrompus de la police centrale – pas des moindres que la lettre a été épelée en code morse lors d’un interrogatoire.

Cependant, comme certains fans l’ont souligné, elle serait consciente de ce qu’est un bon indice retentissant de l’orthographe « définitivement ».

L’un d’eux a tweeté: « Les trois grands et Carmichael sont tous conscients de l’importance de cette erreur de la série 5.

« Ce qui (à moins que ce ne soit un document historique) laisse Osborne … mais c’est l’écriture d’une jeune femme, j’en suis sûr. »

5 Jo Davidson et Ian Buckells déjà emprisonnés faisaient également partie de l’équipe des meurtres Crédit: BBC

5 Certains craignent que l’orthographe erronée ne soit une tentative d’encadrer Ted Hastings d’AC-12 Crédit: BBC

Cependant, d’autres pensent que tout est un stratagème pour que Ted Hastings – l’enquêteur le plus féroce du soi-disant « H » – fasse la chute.

Un téléspectateur a tweeté: « Je pense que quelqu’un essaie d’encadrer Hastings en épelant définitivement mal. »