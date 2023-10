La bande-annonce de l’anime Netflix de Scott Pilgrim est sauvage

Le New York Comic Con est là et Netflix est prêt à célébrer le 20e anniversaire du Scott Pèlerin comics l’année prochaine avec le dernier aperçu de son nouvelle adaptation animée de la série phare de Brian Lee O’Malley.

Animé par Science Saru, le studio japonais fondé par Masaaki Yuasa/Eunyoung Choi derrière Inu-Oh, Devilman Crybaby, Le Japon couleet plus-Scott Pilgrim décolle adapte fidèlement l’esthétique originale de La série de bandes dessinées d’O’Malleypuis donne ton cerveau est en ébullition en ramenant à peu près la plupart des acteurs du film d’Edgar Wright de 2010 pour exprimer à nouveau leurs personnages.

Scott Pilgrim décolle | Bande-annonce officielle | Netflix

Oui, cela signifie – respiration profonde – Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman , et Ellen Wong reviennent tous pour reprendre leurs rôles, et honnêtement, même si certains sont plus adaptés au travail de voix off que d’autres, ce qui brille vraiment ici, c’est comment Décolle regards.

C’est comme voir les bandes dessinées d’O’Malley prendre vie, rendues avec amour et pourtant avec une tonne de petits rebondissements visuels soignés qui époustouflent autant que le fait que vous entendez le casting d’un film de près de 14 ans s’installer. de retour dans leurs rôles.

Scott Pilgrim décolle commence la diffusion sur Netflix le 17 novembre.

