New Delhi : La bande-annonce de la prochaine émission Web « Chutzpah » est sortie et elle semble intrigante. Avec Varun Sharma, Manjot Singh, Gautam Mehra, Tanya Maniktala, Elnaaz Norouzi et Kshitij Chauhan, entre autres, ‘Chutzpah’ donne un aperçu de la transformation numérique de l’identité humaine à l’ère d’aujourd’hui.

L’intrigue se déroule comme une tranche de gâteau, superposée à 5 histoires aux saveurs différentes liées avec la crème fine appelée «Internet». Présentant la puissance du monde du Web, le salon numérique met en évidence l’influence écrasante qu’il exerce sur la jeunesse d’aujourd’hui.

Parlant de l’émission, Varun Sharma a déclaré: «Le monde d’Internet et des médias sociaux est devenu une partie intégrante de la vie, dans la mesure où les gens changent même de personnalité pour rechercher une validation. Je suis ravi de faire mes débuts en OTT avec un artiste fantastique comme Chutzpah.

La co-vedette de Varun, Manjot Singh, ajoute : « C’est une histoire intéressante et très divertissante qui tourne autour de cinq personnes qui sont reliées par une histoire via Internet. Je suis certain que cela nous ramènera à certains de nos moments de culot de nos vies. J’ai eu beaucoup de plaisir à retrouver mon gang de Fukrey et nous sommes prêts à recréer la même folie.

Un artiste à part entière, ‘Chutzpah’ sera présenté en première sur Sony LIV à partir du 23 juillet.

Produit par Dinesh Vijan, Amit Babbar et Mrighdeep Singh Lamba ont écrit le spectacle autour de l’univers étrange et sauvage du web.

Le spectacle est créé par Mrighdeep Singh Lamba et réalisé par Simarpreet Singh.