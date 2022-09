La bande-annonce de la saison 7 du #RHOP présente un drame et un verre à boire

La bande-annonce super épicée de la saison 7 pour Les vraies femmes au foyer du Potomac est ICI et il est rempli de drames de divorce, de lancer de martini et d’allégations selon lesquelles un mari a rendu une femme au foyer “mal à l’aise”.

La série Bravo revient 9 octobre avec un épisode surdimensionné de 75 minutes et dans un premier regard exclusivement créé par PERSONNES, nous voyons toutes les dames ; Gizelle Bryant, Karen Huger, Ashley Darby, Robyn Dixon, Candiace Dillard Bassett, Dr Wendy Osefo et Mia Thornton sont de retour en action.

Ils ne sont pas seuls cependant, ils sont rejoints par une explosion du passé: #RHOP OG Charrisse Jackson Jordan, qui était une femme au foyer lors des deux premières saisons de la série.

De plus, les téléspectateurs rencontreront Jacqueline Blake, l’une des proches compagnes de Mia.

Les deux dames seront des “amies de la série” et Charisse va faire bouger les choses avec Karen Huger qui tente de l’éviter et la menace ; “Ce que vous ne ferez PAS, c’est baiser avec mère, je vais vous botter le cul ici!”

On voit également dans la bande-annonce Ashley Darby parler de son divorce imminent.

Ashley Darby discute du divorce de Michael Darby dans #RHOP Saison 7

Comme indiqué précédemment, Ashley a demandé la séparation de son mari, Michael Darby, en avril. Elle a également confirmé qu ‘”il y avait un événement” qui a finalement été le catalyseur de leur séparation, mais a noté qu’ils vivaient toujours ensemble en tant que coparents de leurs enfants, Dean, 2 ans, et Dylan, 1.

Ashley explique la situation de vie unique dans la bande-annonce #RHOP et les dames sont choquées. “J’ai trouvé une maison avec Michael”, dit Ashley. “Ce n’est pas un putain de divorce !” répond Karine.

Candiace Dillard affronte Gizelle Bryant dans #RHOP Saison 7

Plus tard dans la bande-annonce, nous voyons Candiace et sa “grande soeur” Gizelle en désaccord après que Gizzy ait laissé entendre que le mari de Candiace, Chris Bassett, l’avait draguée. ”

C’est un lien sournois ! dit Gizelle à propos de l’homme marié.

« Vous voulez dire que mon mari vous a mis mal à l’aise ? Candice demande à Gizelle qui répond « 100 % ».

Cela ne va clairement pas bien avec Candiace qui déclare; « Gizelle est morte pour moi ! »

Sur Twitter, Candiace a appelé Gizelle sur le moment. Lorsque Chris Bassett a tweeté que c’était “son tour” d’être ciblé par l’OG, Candiace a répondu;

“Une chose à ce sujet… La misère va coller ses rouleaux de cou dans le mariage de quelqu’un.”

OOP !

Candiace et Gizelle ne sont pas les seules à avoir du drame, cependant, Mia Thornton se heurte à nouveau au Dr Wendy et les choses prennent une tournure dramatique.

Mia Thornton éclabousse un Martini sur le visage du Dr Wendy Osefo

À un moment donné de la bande-annonce, nous voyons enfin ce qui s’est passé avec le Dr Wendy Osefo et Mia Thornton lors d’un voyage de casting. Comme indiqué précédemment, des images ont fait surface des dames s’affrontant au restaurant Bar One de Peter Thomas à Miami et les choses se sont apparemment tellement chauffées que Mia a lancé un martini en direction de Wendy.

“Cratère face b ***!” crie le Dr Wendy dans la caravane après avoir été aspergée d’alcool.

Pouvez-vous dire DRAME?

Découvrez la bande-annonce de la saison 7 #RHOP ci-dessous.

Saison 7 de Les vraies femmes au foyer du Potomac premières le 9 octobre à 20 h HE sur Bravo.