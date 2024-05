La bande-annonce de la saison 4 d’Umbrella Academy prépare les téléspectateurs à « La chronologie finale »

Netflix a publié la bande-annonce de la quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy avant sa première le 8 août.

La bande-annonce offre à Brellies un premier aperçu de ce qui les attend pour la saison à venir alors que les Hargreeves reviennent pour une dernière mission, naviguant dans une nouvelle chronologie chargée de chaos et de détours, cette fois sans leurs super pouvoirs. Cependant, une photo montre Viktor avec des mains orange brillant, tandis qu’une autre montre Ben utilisant ses tentacules.

C’est la chronologie finale. La saison 4 de The Umbrella Academy sera diffusée le 8 août sur Netflix 🌂🚇🐙🎅 pic.twitter.com/vo0Hq6CHhc – Académie des Parapluies (@UmbrellaAcad) 30 mai 2024

Les frères et sœurs devront « se débrouiller seuls et trouver une nouvelle normalité avec des degrés de réussite très variables », selon la description de la série. « Pourtant, les pièges de leur étrange nouveau monde s’avèrent trop difficiles à ignorer très longtemps. » Pendant ce temps, leur père, Reginald, est occupé avec « un empire commercial puissant et néfaste ».

« Une mystérieuse association connue sous le nom de The Keepers organise des réunions clandestines, croyant que la réalité dans laquelle ils vivent est un mensonge et qu’un grand règlement des comptes approche », ajoute-t-il. « L’Umbrella Academy doit se réunir une dernière fois – et risquer de bouleverser la paix fragile pour laquelle elle a tant enduré – pour enfin arranger les choses. »

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore reviennent tous dans la série aux côtés des nouveaux venus Nick Offerman et Megan Mullally, dans le rôle des Docteurs Gene et Jean Thibedeau, et David Cross dans le rôle d’un homme d’affaires timide nommé Sy Grossman.

Images fixes de la bande-annonce de la saison 4 de The Umbrella Academy

L’Umbrella Academy a été extrêmement populaire sur Netflix et a reçu les éloges de la critique au cours de ses trois saisons. IGN a donné une critique élogieuse à la saison 3, la qualifiant de « géniale » qui « raconte une histoire plus intime et plus ciblée », renforcée par la force de « ses personnages compliqués et son excellent casting ».

La dernière saison de six épisodes sera diffusée sur Netflix le 8 août 2024. En attendant, vous pouvez revoir les saisons 1 à 3. ici.