La bande-annonce de la saison 4 de «  Stranger Things  » se concentre sur Eleven et fait allusion au retour du Dr Martin Brenner

Près de 15 mois après que « Stranger Things » a lancé le premier teaser de la saison 4, la série extrêmement populaire de Netflix a maintenant publié un nouvel aperçu de la saison à venir dont la production a été perturbée par la pandémie COVID-19 en cours.

Selon Deadline, la deuxième bande-annonce a taquiné le retour présumé du Dr Martin Brenner, joué par Matthew Modine. La vidéo semble se dérouler au laboratoire national Hawkins dirigé par Brenner où il a élevé, formé et réalisé des expériences sur des enfants ayant des capacités psychocinétiques, y compris Eleven (Millie Bobby Brown), qui l’appelait Papa.

À la fin du nouveau teaser, alors que la caméra s’arrête devant une porte avec le numéro 11 dessus, le Dr Brenner (dont le visage n’est jamais vu) se fait entendre demander: « Écoutez-vous, Eleven? » comme elle ouvre les yeux. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un flashback, d’un rêve si Eleven a été capturé et emprisonné à nouveau ou si elle utilise ses capacités de télékinésie pour trouver le Dr Brenner à l’heure actuelle.

Alors que le Dr Brenner semblait à l’origine avoir été tué par le Demogorgon dans la saison 1, il a été laissé entendre dans les saisons 2 et 3 qu’il était vivant, ce qui a également été confirmé par les producteurs de la série.

La première bande-annonce de la saison 4, sortie le 14 février 2020, a taquiné le retour d’un autre personnage de « Stranger Things » qui avait été craint mort, Hopper de David Harbour.

« Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production sur Stranger Things 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper », ont écrit les créateurs de la série The Duffer Brothers dans une note aux fans qui accompagnait la sortie de ce premier teaser. .

Un mois plus tard, le tournage a été suspendu en raison de l’escalade de la pandémie de coronavirus. Il a repris fin septembre. Aucune date de première pour la nouvelle saison, qui est toujours en production, n’a encore été fixée.

Créé par Matt et Ross Duffer, «Stranger Things» est produit par Monkey Massacre Productions et 21 Laps Entertainment. Les frères jumeaux servent d’écrivains, de réalisateurs, de producteurs exécutifs et de showrunners dans la série aux côtés du producteur / réalisateur exécutif Shawn Levy et du producteur exécutif Dan Cohen de 21 Laps et du producteur exécutif Iain Paterson.