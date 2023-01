La bande-annonce de la saison 3 de “The Mandalorian” révèle les pouvoirs croissants de Baby Yoda

Le Mandalorien saison 3 démarre sur , et Lucasfilm nous a donné une nouvelle bande-annonce lundi pour nous faire vibrer pour plus d’action en direct Star Wars. Plus important encore, la nouvelle saison racontera les nouvelles aventures de Grogu, alias Baby Yoda.

La bande-annonce s’ouvre sur des plans de divers Mandaloriens, puis on voit Djn Djarin (Pedro Pascal) et Grogu voler ensemble à la vitesse de la lumière. Ils se dirigent vers la grande métropole tentaculaire de Mandalore, mais “il y a quelque chose de dangereux là-bas”, selon le capitaine Carson Teva.

La saison 3 commence mercredi 1er mars. Cela révélera ce qui est arrivé à Grogu et Mando après leur réunion dans l’émission dérivée de Mandalorian Le livre de Boba Fettet faire face aux retombées de Mando chassé de son secte religieuse intense pour enlever son casque.

La deuxième saison de l’émission terminé fin 2020et la saison à venir a déjà eu une bande-annonce lors de la convention D23 de Disney en septembre dernier.

Vous n’avez pas à attendre une nouvelle dose d’une galaxie très, très lointaine sur Disney Plus – la saison 2 de la série animée CGI Le mauvais lot sort chaque semaine jusqu’à fin mars.