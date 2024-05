Peut-être que FX pensait que les fans oublieraient L’ours après la chute du réseau un teaser de la saison 3 la semaine dernière avant le week-end du Memorial Day. N’ayez crainte, le réseau a sorti une autre bande-annonce le mercredi après-midi.

Alors que Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach sont tous répertoriés comme stars de la série, FX aurait pu en énumérer une autre : le CTA. La nouvelle remorque regorge d’El, qu’il s’agisse des différents arrêts de train ou du grondement réconfortant des trains en arrière-plan. Étant donné les problèmes bien documentés du CTA, depuis trains en retard trop farfelu détournements politiques, considérez ce PR positif. Contrairement au candidat du maire Brandon Johnson au conseil d’administration du RTA, il semble que quelqu’un impliqué dans la production ait effectivement piloté le CTA. Les transports publics ont été un thème fort au cours des deux saisons précédentes.

La saison 3 débute le jeudi 27 juin et la semaine dernière, FX a été dévoilé nouvelle signalétique pour le restaurantqui partage la même palette de couleurs comme les Memphis Grizzlies de la NBA au lieu de l’orange et du bleu marine de l’équipe de football de Chicago. Le stand de bœuf rénové a disparu à la fin de la saison 1, avec l’ouverture d’un nouveau restaurant gastronomique. Durant la bande-annonce de deux minutes et vingt secondes, Carmy Berzatto annonce ses intentions courageuses : « Nous allons avoir une étoile », déclare-t-il.

Vraisemblablement, c’est de la variété Michelin, mais qui sait dans L’ours univers, un monde qui comprend Chomp Chicago, une publication numérique qui présente une ressemblance frappante avec Eater Chicago. Une autre scène montre Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) reniflant une truffe noire et se rendant dans un marché installé en plein air dans un espace qui ressemble beaucoup à Longman & Eagle sur Logan Square (signalisation du marché d’Antioche). Fermes familiales Jacobson fait une apparition). Marrero semble également perplexe face à l’intention de Carmy de changer le menu quotidiennement, ou comme Richie Jerimovich (Moss-Bachrach) les appelle « les gribouillages d’un fou ». Les tensions dans la cuisine deviennent folles à travers la caravane, alors même qu’une Natalie Berzatto (Abby Elliot) clairement enceinte dirige la circulation autour du restaurant.

L’intrigue se construit alors que Carmy propose à Sydney Adamu (Edebiri) un partenariat dans le restaurant afin qu’ils puissent être sur un pied d’égalité et se pousser. Je ne veux pas tout dévoiler, mais pour les gens qui tiennent à ce que Carmy et Syd ne tombent pas amoureux l’un de l’autre, il y a développements. Surtout avec le retour de l’ex-petite amie de Carmy, Claire (Molly Gordon), qui a abandonné le chef à la fin de la saison 2 lors de l’effondrement de l’ouverture de son restaurant dans le réfrigérateur de plain-pied.

Les images revisitent également le tableau d’affichage des marginaux rempli de photos de critiques gastronomiques révélé plus tôt dans l’année : « Si des critiques gastronomiques entrent, c’est le code rouge », a déclaré Neil Fak (Matty Matheson) à son frère Ted (Ricky Staffieri). Ironie du sort, il ne reste plus beaucoup de critiques gastronomiques à Chicago, alors continuez.

L’ours La saison 3 sort le jeudi 27 juin avec tous les épisodes disponibles via Hulu.