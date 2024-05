La bande-annonce de la saison 3 de The Bear fait ses débuts : regardez

L’ours est sur le point de devenir encore plus dysfonctionnel.

FX a publié vendredi une brève bande-annonce de la saison trois, offrant un aperçu du chaos à venir après l’ouverture du nouveau restaurant par Carmy de Jeremy Allen White aux côtés de Sydney (Ayo Edebiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach).

Après avoir ouvert leur restaurant désormais rénové (ils ont transformé leur sandwicherie la saison dernière), le trio et l’équipe vivent des tensions face à la pression de fournir un service et une restauration d’excellente qualité.

«Je suis en train de m’entraîner là-bas», peut-on voir Richie de Moss-Bachrach dire à Carmy. Les deux hommes sont ensuite montrés en train de s’affronter. L’équipe sera confrontée à encore plus d’incidents, notamment de la nourriture et des couverts tombant sur le sol, la cuisinière prenant feu et bien plus encore.

« C’est une cuisine dysfonctionnelle », dit Sydney, à laquelle Carmy et Richie répondent : « Montrez-moi une cuisine fonctionnelle. »

Plus tôt ce mois-ci, FX a offert un premier aperçu de la nouvelle saison avec Carmy seule dans la nouvelle cuisine du restaurant au milieu de la nuit. Alors qu’il regarde la caméra, celle-ci effectue un zoom arrière et survole l’horizon de Chicago.

FX décrit la saison à venir comme suit : « Carmy se pousse plus fort que jamais et exige l’excellence de son équipe, qui fait de son mieux pour correspondre à son intensité. Leur quête de l’excellence culinaire propulsera l’équipage vers de nouveaux niveaux et renforcera les liens qui unissent le restaurant. Au fur et à mesure que l’équipe grandit, chaque membre s’efforcera d’atteindre un niveau de service plus élevé dans le cadre de son rôle. Dans le secteur de la restauration, vous n’êtes jamais sur des bases solides, et ce paysage en constante évolution entraîne de nouveaux défis et opportunités. Nos chefs ont appris que chaque seconde compte, mais cette saison, nous découvrirons s’ils ont ce qu’il faut pour tenir jusqu’à demain.

Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt et Molly Gordon jouent également dans la série. Christopher Storer, Matheson, Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner et Hiro Murai sont producteurs exécutifs aux côtés de Courtney Storer, qui est également L’oursLe producteur culinaire de.

Des sources ont déjà dit Le journaliste hollywoodien que L’ours a déjà été renouvelé pour la saison quatre et a filmé l’épisode consécutivement à la saison trois pour permettre à la série de respecter son objectif de sortie annuel.

Tous les épisodes de la saison trois sortiront le 27 juin et seront disponibles en streaming sur Hulu.