La bande-annonce de la saison 2 de « The Last of Us » dévoilée par HBO

La première bande-annonce teaser dédiée à Le dernier d’entre nous la saison deux a été publiée par HBO, accompagnée d’un trio d’affiches (ci-dessous).

Les nouvelles images, accompagnées des accords envoûtants de « Future Days » de Pearl Jam, continuent l’histoire des survivants de l’apocalypse Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) et du frère de Joel, Tommy (Gabriel Luna). Elles présentent également de nouveaux membres du casting, dont Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced dans celui de Dina, Young Mazino dans celui de Jesse, Ariela Barer dans celui de Mel, Tati Gabrielle dans celui de Nora, Spencer Lord dans celui d’Owen, Danny Ramirez dans celui de Manny et Jeffrey Wright dans celui d’Isaac. Catherine O’Hara est également la guest star de cette saison.

La description officielle : « Après cinq ans de paix suite aux événements de la première saison, le passé collectif de Joel et Ellie les rattrape, les entraînant dans un conflit les uns avec les autres et dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux. »

La première saison de 2023 de Le dernier d’entre nous La première saison de la série HBO est la plus regardée de tous les temps. La nouvelle saison sera lancée l’année prochaine. La saison a été nominée pour huit Emmy Awards, notamment pour les performances de Pascal et Ramsey, et pour la meilleure série dramatique.

La date de sortie coïncide avec le « The Last of Us Day », le 26 septembre, qui est le jour où l’épidémie du virus Cordyceps s’est produite dans le jeu original. Le dernier d’entre nous jeu vidéo de Naughty Dog.

Le dernier d’entre nous est écrite et produite par Craig Mazin et Neil Druckmann. La série est une coproduction avec Sony Pictures Television et est également produite par Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan et Evan Wells.

Voici les affiches d’Abby, Joel et Ellie :