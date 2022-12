La bande-annonce de la saison 2 de “Star Wars: The Bad Batch” nous donne des camées de personnages classiques

Nous avons reçu une nouvelle dose de Star Wars: Le mauvais lot saison 2 mercredi, avec une nouvelle bande-annonce mettant en évidence l’action du soldat clone de la série animée CGI et les camées de personnages classiques. La saison débute le mercredi 4 janvier sur .

La bande-annonce de mercredi comprend l’archivillain de la franchise Emperor Palpatine, ainsi que des personnages classiques de Clone Wars comme Cody, Rex et Wookiee Jedi Padawan Gungi. La plupart d’entre eux ont déjà été révélés dans une bande-annonce montré pendant Star Wars Celebration Anaheim en mai, donc le nouveau s’appuie sur la mise en évidence des scènes d’action cool de la saison (et des courses de pod pour tous La menace fantôme Ventilateurs).

L’escouade titulaire de soldats clones est apparu pour la première fois dans la dernière saison de The Clone Wars en 2020, et leur première saison de 16 épisodes est sorti l’année dernière. Avec le jeune clone Omega, le Batch a défié l’Empire Galactique et est devenu mercenaire suite aux événements de La Revanche des Sith.

La saison 2 aura 16 épisodes, et Disney a également révélé les titres des épisodes (afin que les fans puissent dire “Oooh, qu’est-ce que cela signifie ?”) et le calendrier de diffusion :

Épisodes 1 « Butin de guerre » et Épisode 2 « Ruines de guerre » : mercredi 4 janvier

Épisode 3 “Le clone solitaire”: 11 janvier

Épisode 4 “Plus vite”: 18 janvier

Épisode 5 “Entombed”: 25 janvier

Épisode 6 “Tribu”: 1er février

Épisode 7 « The Clone Conspiracy » et épisode 8 « Truth and Consequences » : 8 février

Épisode 9 “La Traversée”: 15 février

Épisode 10 “Récupération”: 22 février

Épisode 11 “Métamorphose”: 1er mars

Épisode 12 “L’avant-poste”: 8 mars

Épisode 13 “Pabu”: 15 mars

Épisode 14 “Point de basculement”: 22 mars

Épisode 15 « Le Sommet » et Épisode 16 « Plan 99 » : 29 mars

Le titre final “Plan 99” est particulièrement intrigant. Cela ressemble à une suite à Commande 66, ce qui a poussé les soldats clones à massacrer leurs alliés Jedi à la fin de la guerre des clones et Palpatine a basculé la République dans son empire. Cela pourrait aussi être quelque chose de spécifique au Bad Batch, dont la désignation officielle est Clone Force 99.

Ces épisodes sortent tous le mercredi, ce qui signifie que les trois premiers sortiront les mêmes jours que l’émission fantastique de Lucasfilm. saulec’est deux derniers épisodes. Les derniers débarqueront le même jour que Le Mandalorien saison 3 (qui démarre 1er Mars), afin que les fans de Star Wars aient plein de nouvelles aventures à vivre.