La bande-annonce de la saison 2 de Squid Game augmente les enjeux avant la première diffusion en décembre

La saison 2 de Squid Game est toujours sur le point d’arriver en décembre, et Netflix est là pour vous aider à attendre avec une nouvelle bande-annonce teaser .

Les images ont été révélées dans le cadre de Netflix Geeked Week 2024 Live aujourd’hui et tentent de ramener les joueurs aux jeux qui ont tout déclenché. Cela signifie renvoyer le personnage principal Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) dans la fosse également, et il semble qu’il aura de nouveaux défis à relever. Découvrez comment nous reviendrons à la série mortelle du streamer dans la bande-annonce teaser de la saison 2 de Squid Game ci-dessous.

Le jeu ⏺️ ne s’arrête jamais 🔼 ⏹️ Êtes-vous prêt à jouer ? La saison 2 de Squid Game arrive le 26 décembre. #SemaineGeeked pic.twitter.com/7L3YTy8Rco — Netflix Geek (@NetflixGeeked) 20 septembre 2024

Squid Game a été diffusé à l’origine en septembre 2021 et a rapidement est devenu l’un des plus grands succès de Netflix Il n’a fallu que quelques mois avant le streamer était prêt à s’engager dans des projets pour une deuxième saison mais a noté à l’époque qu’il faudrait un certain temps avant qu’il ne parvienne aux abonnés. En attendant, Netflix a fait de son mieux pour garder les fans engagés en lançant du contenu dérivé, notamment une émission de télé-réalité appelée Squid Game: The Challenge .

Les détails de l’intrigue de la saison 2 de Squid Game sont restés pour la plupart secrets pendant que l’équipe derrière la série continue de travailler, mais nous savons au moins que ce sera plus gros que la saison 1 . Certains de ses de nouveaux membres du casting et des membres de retour ont également été confirmés avec d’autres des teasers arrivent pour aider à patienter en attendant .

Squid Game Saison 2 – Premières photos

La saison 2 de Squid Game sera diffusée le 26 décembre 2024. Ce sera la deuxième des trois saisons avec le créateur Hwang Dong-hyuk promettant que le troisième devrait conclure l’histoire en 2025. En attendant de voir comment le voyage se déroulera cet hiver, vous pouvez lire sur tout le reste annoncé dans le cadre de la Netflix Geeked Week 2024 qui comprend des révélations pour The Witcher, Castlevania: Nocturne Saison 2, Black Mirror Saison 7 et Twilight of the Gods.

