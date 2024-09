La bande-annonce de la saison 2 de Squid Game annonce le retour de la série dystopique Netflix

Une nouvelle bande-annonce pour Squid Game Saison 2 a été publié.

Squid Game revient pour sa deuxième saison en décembre 2024. Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour le retour de la série populaire avec Lee Jung-jae, Wi Ha-joon et Lee Byung-hun.

Découvrez la bande-annonce et l’affiche de la saison 2 de Squid Game ci-dessous (regardez plus de bandes-annonces et de clips) :

Crédit photo : Netflix

De quoi parle la saison 2 de Squid Game ?

« Trois ans après avoir remporté Squid Game, le joueur 456 a renoncé à se rendre aux États-Unis et revient avec une nouvelle résolution en tête », peut-on lire dans le synopsis officiel. « Gi-hun se plonge une fois de plus dans le mystérieux jeu de survie, entamant un autre jeu de vie ou de mort avec de nouveaux participants réunis pour remporter le prix de 45,6 milliards de wons. »

Le casting de la nouvelle saison de Squid Game comprend Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri et Won Ji-an.

Hwang Dong-hyuk est le scénariste, le réalisateur et le producteur exécutif de la nouvelle saison de la série. Il a déclaré à propos de la saison 2 de Squid Game lors d’une interview avec Tudum en 2022, « il y a certainement beaucoup de pression sur la façon de faire [Season 2] « C’est encore mieux. Je sais que beaucoup de fans et de publics différents ont beaucoup apprécié la série, mais, en réalité, nous nous concentrons sur la façon de la rendre encore plus joyeuse pour le public mondial. »

La première saison de Squid Game est sortie en septembre 2021. Elle est rapidement devenue l’une des séries Netflix les plus regardées de tous les temps, puis a remporté de nombreux prix différents, dont le Primetime Emmy Award du meilleur acteur principal dans une série dramatique (Lee Jung-jae), de la meilleure réalisation pour une série dramatique (Hwang Dong-hyuk), et bien d’autres.

La saison 2 de Squid Game sortira le 26 décembre 2024 sur Netflix.