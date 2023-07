La bande-annonce de la saison 2 de Rap Sh! t tombe avant la première d’août

Merde de rap! Fans, venez ! MAX a publié la date de la première de la saison 2 et un aperçu de toutes les manigances « Seduce & Scheme ».

Avez-vous traversé le sevrage sans vos copines Hot Girl préférées, Mia et Shawna ? Eh bien, l’attente est presque terminée. Lundi, MAX a annoncé la deuxième saison de Merde de rap! est juste au coin de la rue.

La saison en huit parties commence le 10 août avec une première en deux épisodes. Les stars Aida Osman (Shawna), KaMillion (Mia), Jonica Booth (Chastity), RJ Cyler (Lamont) et Daniel Augustin (Maurice) reprendront leur rôle de cercle d’amis basé à Miami.

Merde de rap! suit le parcours d’anciennes amies du lycée Shawna et Mia. Les natifs de Miami en difficulté se reconnectent plus tard pour chasser la gloire en tant que groupe de rap.

Selon le communiqué de presse de la saison 2, « Shawna et Mia se retrouvent à un moment charnière de leur carrière de rap alors qu’elles sont obligées de décider si elles resteront fidèles à elles-mêmes ou se conformeront aux exigences de l’industrie musicale ».

Dans une interview avec Complexe, La showrunner Syreeta Singleton a partagé que l’émission bien-aimée revient plus grande et meilleure.

« Nous sommes tellement excités d’être de retour cet été ! Tout est rehaussé. Les filles sont en tournée, les tensions sont fortes et elles découvrent rapidement à quel point elles sont prêtes à faire des compromis pour réussir », a-t-elle déclaré.

Barbie la star Issa Rae et Singleton sont producteurs exécutifs avec Montréal McKay de HOORAE, Jonathan Berry, Dave Becky de 3 Arts Entertainment et Jim Kleverweis. Les stars du rap Yung Miami et JT des City Girls sont également co-producteurs exécutifs, en plus de Kevin « Coach K » Lee de Quality Control Film et Pierre « P » Thomas et Jax Clark de Hoorae. La société de contenu audio Raedio assure la supervision musicale.

Vérifiez Merde de rap! teaser de la saison 2 ci-dessous :

Que pensez-vous de la Merde de rap! bande-annonce de la saison 2 ? Allez-vous regarder la première en deux épisodes le 10 août?