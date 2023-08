La bande-annonce de la saison 2 de Force fait des ravages sanglants

Vous savez déjà Tommy Egan est un gangsta froid comme la pierre… mais la saison 2 de Power Book II : Force ressemble à plus de violence, de drogue, d’argent et d’ARMES que nous n’en avons jamais vu sur STARZ.

Aujourd’hui, STARZ a publié la bande-annonce à indice d’octane élevé pour la saison deux de Power Book II : Force, ainsi que des images de galerie dynamiques et des œuvres d’art clés pour la série dramatique très attendue. Saison 2 du drame scénarisé de STARZ Power Book IV : Force, revient le vendredi 1er septembre à minuit HE sur l’application STARZ, toutes les plateformes de streaming et à la demande STARZ et à l’international sur la plateforme de streaming premium LIONSGATE+ au Royaume-Uni et en Irlande. En linéaire, il fera ses débuts sur STARZ à 20 h HE / PT aux États-Unis et au Canada.

Rien ne s’oppose à Tommy Egan cette saison alors qu’il tente de devenir le seul distributeur de drogue à Chicago. Des alliances se forment et les concurrents deviennent des cibles alors qu’une guerre de territoire s’intensifie et que Tommy doit courir pour garder une longueur d’avance sur tout le monde. Pendant ce temps, un groupe de travail fédéral se concentre sur lui et il a un œil sur quelqu’un de spécial, le forçant à décider ce qu’il est prêt à sacrifier pour revendiquer Chicago comme sien.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Voici à quoi s’attendre de la saison 2 de Power Book Force

Après avoir coupé les ponts à New York, la nouvelle famille de Tommy Egan et son jeu de drogue impitoyable l’ont incité à rester à Chicago. La deuxième saison explosive commence avec Tommy en mission pour venger la mort de Lilliana, son ancien ennemi devenu partenaire commercial. Avec l’affaiblissement de l’organisation Flynn, il est plus déterminé que jamais à prendre le contrôle du monde de la drogue de Chicago, mais avec CBI divisé au milieu, Tommy et Diamond doivent d’abord conserver leur avantage sur Jenard. Alors que leurs factions se querellent dans les rues, Tommy capitalise sur une autre rivalité entre les Serbes et Miguel Garcia, le baron de la drogue le plus redoutable de Chicago. Après avoir déclenché une réaction en chaîne de violence dans la poursuite de son ambition, Tommy doit se précipiter pour garder une longueur d’avance sur les hommes qui viennent chercher ce qui leur appartient, un groupe de travail fédéral qui serre les rangs et un fournisseur sadique avec une ligne directe avec le cartel. Pendant tout ce temps déchiré par la promesse d’une seconde chance avec sa famille de sang, Tommy doit décider ce qu’il est prêt à sacrifier pour enfin monter sur le trône d’un pivot.

La deuxième saison de « Force » met en vedette Joseph Sikora (« Power », « Ozark ») dans le rôle de « Tommy Egan », Isaac Keys (« Get Shorty », « The Oath ») dans le rôle de « Diamond Sampson », Lili Simmons (« Banshee », « Ray Donovan ») comme « Claudia Flynn », Shane Harper (« Hightown », « A Teacher ») comme « Vic Flynn », Kris D. Lofton (« Ballers », « Snowfall ») comme « Jenard Sampson », Carmela Zumbado (« You », « Chicago PD ») comme « Mireya Garcia », Manuel Eduardo Ramirez (« Snowfall », « Reine du Sud ») comme « Miguel Garcia », Miriam A. Hyman (« The Chi », « The Laundromat ”) en tant que « Procureur américain Stacy Marks », Adrienne Walker (« Law & Order: Organized Crime, » « FBI ») en tant que « Shanti ‘Showstopper’ Page », Anthony Fleming III (« Prison Break, » « The Beast ») en tant que « JP », Lucien Cambric (« Chicago PD », « The Chi ») comme « D-Mac » et Tommy Flanagan (« Sons of Anarchy », Guardians of the Galaxy Vol. 2) comme « Walter Flynn ».

« Power Book IV: Force » est la troisième série de la franchise étendue « Power » Universe. Gary Lennon (« Power », « Euphoria ») est le showrunner et le producteur exécutif de la saison deux. La série « Power » Universe est produite par le créateur et showrunner de l’original « Power », Courtney A. Kemp via sa société de production End of Episode, Curtis « 50 Cent » Jackson via G-Unit Film and Television et Mark Canton via Atmosphere Entertainment MM. Terri Kopp et Chris Selak sont également producteurs exécutifs. Lionsgate Television produit la série pour STARZ.

