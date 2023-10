La bande-annonce de la saison 10 de #MarriedToMedicine montre Phaedra et les débutants

Nous y voyons le parcours des femmes de 2013 à aujourd’hui, qui comprend une myriade de hauts et de bas. Les dames sont vues félicitées par Al Sharpton avant que les précédents malheurs de Toya et du Dr Eugene à l’IRS ne soient revisités.

Téléappel, Dr Jackie ! Vous verrez encore plus le « gourou du gynécologue » dans la saison 10.

Dr Jackie continue d’élargir sa pratique sans avoir l’intention de ralentir en tant que gourou du gynécologie. Son emploi du temps est chargé, tout comme la vie à la maison. Le Dr Jackie fait tout cela, notamment en rencontrant la vice-présidente Kamala Harris sur des questions de santé maternelle et en traitant plusieurs patientes de premier plan. Alors qu’elle essaie toujours de passer du temps avec ses filles, son ascension au doctorat a-t-elle provoqué des frictions entre amis ?

Le Dr Simone et son mari Cecil auront du mal à élever leurs garçons d’âge universitaire.

Dr Simone est devenu très doué pour donner des conseils à ses amis et à sa famille. Cependant, elle ne parvient pas à maintenir le cap dans sa propre vie. De plus, alors que leurs fils Michael et Miles naviguent dans la vie universitaire et dans leur cheminement de carrière, le Dr Simone et Cecil sont en désaccord sur la meilleure façon de devenir parents. Pourront-ils être sur la même longueur d’onde ?

Le Dr Heavenly, qui n’est jamais du genre à mâcher ses mots, essaie d’arrêter de bavarder, mais cela s’effondre apparemment lorsqu’elle dit quelque chose à propos du Dr G et de sa fiancée Lateasha.

Dr Heavenly les entreprises prospèrent et ses mains sont occupées au travail et à la maison, Alaura se préparant pour le bal et partant à l’université. Le Dr Heavenly et son mari, le Dr Damon, font de leur mieux pour la convaincre de rester près de chez eux, mais Alaura a déjà d’autres projets. En ce qui concerne le groupe d’amis, le Dr Heavenly a beaucoup à répondre avec les dames alors qu’elle essaie de tourner la page et de mettre ses commérages de côté. Cependant, elle ne peut s’empêcher de se retrouver dans une situation délicate lorsqu’elle exprime son opinion sur les noces à venir de Lateasha et du Dr G. Heavenly sera-t-elle capable de tout équilibrer sans déplacer sa couronne ?

Le commerce du vin de Toya décolle, mais elle a apparemment des affaires en suspens avec Quad.

Toya et son mari, le Dr Eugene, continuent de travailler à renforcer leur lien, mais des tempêtes inattendues mettent leur mariage à rude épreuve. Leurs enfants grandissent vite, ce qui les amène déjà à aborder la conversation des oiseaux et des abeilles. Comme si cela ne suffisait pas, Toya se réjouit du succès de son entreprise viticole qui décolle, et les dames remarquent enfin son éclat d’entrepreneur. Avec toutes ces réalisations, il y a toujours un œil secondaire alors que Toya attend que Quad corrige ses torts avec les fausses allégations.

Miss Quad l’a toujours, l’a toujours ; mais apparemment pas en ce qui concerne ses amitiés cette saison. Les dames ont l’impression qu’elle a été MIA et elles se demandent pourquoi.

Miss Quad est toujours très occupée, mais alors que son entreprise est florissante et qu’elle parcourt le monde, ses amitiés se sont stabilisées. Les dames recherchaient l’amitié de Quad, mais elle a disparu au combat et elles ont besoin de réponses. Pendant qu’elle tente de prolonger son propre rameau d’olivier, Quad parviendra-t-elle à reconstruire une fraternité en déclin ?

Phaedra Parks n’est pas seulement une avocate, elle travaille dans le domaine de la guérison et la dernière addition au groupe est prête à aider à rétablir les amitiés dans ce cercle.

Parcs Phaedra, Esq., est de retour sur la scène et prête à nouer un lien avec les dames tout en poursuivant son propre parcours médical qui ne manquera pas de faire sourciller quelques sourcils. Mme Parks est maintenant prête à ajouter « Guérisseuse holistique » à son titre avec les yeux fixés sur l’ouverture d’un centre de bien-être – axé sur la thérapie reiki, les cristaux de guérison et bien plus encore. Ses fils Ayden et Dylan grandissent et deviennent des mini-entrepreneurs prêts à suivre les traces de leur mère. Alors que Phaedra navigue dans la vie de mère célibataire et d’entrepreneur, deviendra-t-elle également le ciment nécessaire pour réparer ces amitiés qui ont besoin de guérison ?

La nouvelle Lateasha apporte sa douceur à l’équipe #M2M en tant que fiancée du Dr G et elle interagit même avec l’ex-femme de son futur mari, Miss Quad.

Lateasha, affectueusement connue sous le nom de Sweet Tea, a atterri à Atlanta et suscite de nombreuses conversations en tant que fiancée du Dr Gregory Lunceford. Lateasha fait face à toutes les pressions du monde alors qu’elle planifie un mariage entier et s’acclimate à ce nouveau groupe d’amis qui comprend l’ex-femme de Gregory, Quad. Alors qu’elle est impatiente d’épouser l’homme de ses rêves, certaines réserves qu’elle partage avec ses nouveaux amis constitueront-elles un obstacle à un mariage heureux ?

Autre débutante, le Dr Alicia est une dentiste de premier plan qui aura apparemment des problèmes de premier ordre en ce qui concerne les traditions nigérianes de son mari.

Ami Dr Alicia est au sommet de sa forme en dentisterie, mais se retrouve maintenant dans un tournant de vie bien rempli car son mari, le Dr Kema, a ses propres valeurs et opinions traditionnelles nigérianes sur le mariage et la famille. Le Dr Alicia et le groupe ont une perspective totalement différente. Alors qu’elle trouve quelques conseils auprès de son bon ami le Dr Heavenly, son seul objectif est désormais son bonheur et la paix familiale, mais tout se concrétisera-t-il ?

#M2M revient pour sa dixième saison le dimanche 5 novembre à 21 h 15 HE/PT sur Bravo, et reprendra son créneau horaire habituel à 21 h HE/PT la semaine suivante.

Chaque épisode sera diffusé le lendemain sur Peacock.