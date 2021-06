La bande-annonce de la réunion de KUWTK présente Khloe Kardashian révélant si elle croit que le bébé papa Tristan Thompson trichera ENCORE

KHLOE Kardashian a parlé de son bébé infidèle, Tristan Thompson, lors de l’émission spéciale sur les retrouvailles, alors qu’elle se demandait s’il serait encore une fois infidèle.

le Rester avec les KardashianLa star de a récemment fait l’objet d’autres allégations de fraude après qu’une autre femme ait récemment émergé en disant qu’elle partageait une relation sexuelle avec le basketteur.

dix Khloe a parlé de la tricherie de Tristan lors des retrouvailles Crédit : E!

dix Andy Cohen a demandé si elle faisait confiance ou non à son bébé papa Crédit : E!

Khloé, 36 ans, a parlé de sa relation tumultueuse avec Tristan, 30 ans, lors de l’entretien de réunion de famille avec Andy Cohen.

le Bravo L’exécutif a demandé à la star de télé-réalité: « Quand Tristan vous a trompé pour la première fois, comment avez-vous su que cela ne se reproduirait plus. »

La personnalité de la télévision a ensuite hoché la tête avant de donner sa réponse, qui sera révélée une fois la spéciale diffusée le 17 juin.

Khloe a été confrontée à plusieurs cas d’infidélité avec son bébé papa et a récemment rencontré des affirmations selon lesquelles une femme nommée Sydney Chase a eu une relation sexuelle avec lui après leur réconciliation.

dix Tristan a fait face à plusieurs allégations de tricherie Crédit : Getty Images – Getty

dix Une femme nommée Sydney Chase a affirmé avoir eu une relation sexuelle alors qu’il était avec Khloe Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Lors de son apparition sur un podcast, le modèle Instagram a allégué qu’elle couchait avec l’athlète, qui aurait menti sur le fait d’être célibataire.

Tristan a depuis applaudi, accusant Sydney d’être un « menteur » pour avoir dit qu’ils avaient un relation sexuelle de plusieurs mois.

Une deuxième femme, nommée Kimberly Alexander, a également causé des problèmes car elle a affirmé à plusieurs reprises que le joueur des Boston Celtics était le père de son fils.

Plus tôt cette semaine, la femme « truqué » un DM de Khloe, et le fondateur de Good American a depuis menacé de la poursuivre et a envoyé une lettre de cessation et d’abstention.

dix Elle a affirmé que l’athlète avait menti sur le fait d’être célibataire Crédit : Instagram/Sydney Chase

dix Tristan a nié les allégations Crédit : E! Réseaux

Malgré les diverses réclamations formulées contre son homme, Khloe est résolument restée à ses côtés jusqu’à présent.

Mercredi, Sydney s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos sexy alors qu’elle profitait d’une journée en bateau avec des amis.

Tout en portant un maillot de bain rose fluo et un pantalon transparent, la prétendue maîtresse a légendé sa photo: « J’ai beaucoup plus de gains, beaucoup plus de vie à faire. »

Les fans ont inondé les commentaires de questions sur son « affaire », l’une demandant: « Alors, qu’est-ce qui s’est passé avec le fiasco de Tristan? Vous le poursuivez toujours pour avoir menti? »

Sydney a posé sur un yacht mercredi

Les fans se sont enquis de sa relation avec Tristan

« Tu as appelé Tristan ? Ou est-ce qu’il se cache avec toi ? s’enquit un second.

Dans un clip récent pour KUWTK, Khloe a partagé ses réserves sur déménager à Boston aux côtés de Tristan.

Après que Kim ait noté: « Il veut vraiment que vous emménagiez là-bas, cependant », la mère d’un enfant a expliqué les avantages que Covid avait sur leur relation.

« Covid a été formidable pour notre relation, passer tellement de temps et travailler sur certaines choses.

dix Khloe a décidé de soutenir son homme Crédit : Instagram

dix Elle a débattu de son déménagement à Boston avec le joueur des Celtics Crédit : Instagram

« Je comprends tout à fait pourquoi il veut que je déménage à Boston. Il est là tout seul. Nous avons passé tellement de temps ensemble pendant Covid. »

Plus tard, dans un confessionnal, Khloe a expliqué plus en détail comment le déménagement « déracinerait » leur fille True, trois ans, de toute leur vie en Californie.

« Je suis plus ouvert à l’idée d’un avenir avec moi et Tristan, mais le déracinement vers un état complètement différent est un défi pour les adultes, mais surtout pour les tout-petits.

« Je pense qu’il y a eu tellement de changements pour True en ce moment. Je ne veux tout simplement pas la déraciner et la retirer de toutes les choses avec lesquelles elle est familière et la stabiliser. »