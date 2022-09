Walt Disney Studio a sorti la bande-annonce en direct de La Petite Sirène, mettant en vedette Halle Bailey dans le rôle principal de la Petite Sirène alias Ariel, et elle a déjà pris d’assaut les médias sociaux, franchissant la barre du million de vues sur YouTube. Une adorable compilation de réactions d’enfants en voyant une actrice noire jouer une princesse Disney pour la première fois est la meilleure chose que vous verrez sur Internet aujourd’hui.

Certains parents noirs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager la réaction de leurs enfants en regardant la bande-annonce pour la première fois. Incrédules au début, on voit des enfants demander si l’actrice à l’écran, Halle Bailey, est effectivement choisie pour Ariel.

Surprise par la bande-annonce, on entend une autre jeune fille s’exclamer “Maman, elle est noire !” Une réaction adorable a montré une jeune fille fondant en larmes et les internautes n’ont pas tardé à partager leur joie. Les réactions ravies des jeunes filles réagissant à Bailey chantant ” Part of your world ” de La Petite Sirène ont ravi les internautes sur l’impact positif que ce casting aura sur les jeunes filles du monde entier, et quelques-unes ont également fait remarquer que les vidéos de petites filles ont les a également laissés en larmes.

Espérant inspirer les jeunes filles noires, Bailey a partagé ses réflexions en août en disant : “Je veux que les petites filles comme moi qui regardent sachent qu’elles sont spéciales et qu’elles devraient être une princesse à tous points de vue. Il n’y a aucune raison qu’ils ne le soient pas. Ce réconfort était quelque chose dont j’avais besoin.

Les autres représentations noires de Walt Disney Studio sont l’actrice Anika Noni Rose exprimant la princesse Tiana dans “La princesse et la grenouille” de 2009 et l’actrice Naomi Scott jouant le rôle de la princesse Jasmine dans le remake en direct d’Aladdin en 2019.

“La Petite Sirène” devrait sortir le 26 mai 2023 aux États-Unis, à la suite du voyage d’Ariel, la plus jeune fille du roi Triton, qui conclut un accord avec la sorcière de la mer Ursula et échange sa voix contre une paire de jambes humaines pour découvre le monde au-dessus de l’eau et tombe amoureux d’un prince.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici