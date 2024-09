La bande-annonce de la docu-série « Anatomy of Lies » d’Elisabeth Finch dévoilée

L’affaire d’Elisabeth Finch a choqué l’industrie du divertissement, et désormais une docu-série en trois parties permettra de faire connaître l’histoire à un public plus large.

Mardi, le streamer Peacock a révélé qu’il finalisait une docu-série en trois parties sur la saga de l’ancien Grey’s Anatomy écrivain et producteur exécutif, dont l’histoire poignante du cancer des os a inspiré au moins un scénario sur le mastodonte ABC jusqu’à ce qu’il soit mis en doute à partir de 2022. Anatomie des mensonges tracera « la montée et la chute de Grey’s Anatomy « L’écrivain vedette Elisabeth Finch, dont les mensonges stupéfiants ont trompé Hollywood pendant des années », a déclaré Peacock dans un communiqué de presse mardi.

Avant 2022, Finch était connue comme une scénariste de télévision à succès – elle a également travaillé pour True Blood, une famille pas comme les autres et Journal d’un vampire — qui avait parlé ouvertement, tant professionnellement que publiquement, de ses difficultés personnelles. Elle avait lutté contre le chondrosarcome, une forme rare de cancer des os, perdu un rein, subi un avortement et subi du harcèlement au travail. Elle a écrit sur certains de ces obstacles dans Elle, Shondaland et Le Hollywood Reporter.

En mars 2022, cependant, Finch a été placé en congé administratif à Grey’s Anatomy lors d’une enquête des ressources humaines sur la véracité de ses déclarations. Elle a ensuite pris un congé et, dans un article d’Ankler de décembre 2022, admis qu’elle n’avait jamais eu aucune forme de cancer.

Un Anatomie des mensonges La bande-annonce diffusée mardi montre l’épouse de Finch, Jennifer Beyer, et ses proches parler du parcours personnel présumé de Finch et de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont appris plus tard qu’il y avait des mensonges. « Pendant des années, elle a trompé Hollywood. Elle nous a tous trompés », dit la voix off de la série.

Ni l’avocat de Finch ni Grey’s Anatomy Le distributeur ABC a répondu à une demande de commentaires sur la série.

Anatomie des mensonges est co-réalisé par la productrice exécutive Evgenia Peretz, l’auteur d’un roman en deux parties La foire aux vanités série à propos du séjour de Finch à Hollywood et de sa relation avec Beyer. David Schisgall (Très jeunes filles, La vraie vie) co-réalise également la série. La série est produite par Vanity Fair Studios et Dorothy St. Pictures.

Les trois épisodes de Anatomie des mensonges sortira sur Peacock le 15 octobre. Découvrez la bande-annonce de la série ci-dessous.