Nous savons tous que la bande-annonce de Karate Kid : Légendes jouera bientôt sous nos yeux, mais pour quelques chanceux, cela s’est produit aujourd’hui à NYCC. La nouvelle entrée très attendue dans le Karaté Enfant la franchise a été annoncée dès 2022, puis elle a été retardée. Il est donc assez compréhensible que les participants à l’événement soient impatients de découvrir enfin à quoi ressemble le film. Heureusement, Collider Thérèse Lacson était parmi eux pour nous raconter tout cela.









Le plus gros tirage de Karate Kid : Légendes c’est, bien sûr, voir comment les mondes de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Han (Jackie Chan) entreront en collision. D’après la description de la bande-annonce que nous avons reçue, nous voyons un peu cela, et une assez grande révélation est faite. De plus, nous voyons un nouveau venu en franchise Ben Wang (Chinois né aux États-Unis) s’initie aux arts martiaux pendant que nous avons une idée générale du genre de problèmes auxquels le garçon sera confronté.





Karate Kid : Légendes A de nombreux mystères à dévoiler

Image via Netflix





La description de la bande-annonce montre clairement qu’il reste encore de nombreuses questions à se poser. Karate Kid : Légendes pour répondre, mais pour l’instant, nous ne pouvons que nous moquer d’eux et attendre patiemment jusqu’à ce que 30 mai 2025. Il y a aussi une autre question que le Karate Kid : Légendes la bande-annonce doit danser : la bande-annonce ne peut pas révéler ce qui se passe avec Daniel LaRusso tant que Netflix n’a pas publié les derniers épisodes de Cobra Kaï sur le catalogue. Jusqu’à présent, la troisième partie de la saison 6 devrait sortir en 2025, mais aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée pour l’instant.

Vous pouvez consulter la description de la bande-annonce de Lacson pour Karate Kid : Légendes ci-dessous:

Le tout nouveau ‘

Karate Kid : Légendes

la bande-annonce s’ouvre sur un dojo où les gens s’entraînent et s’entraînent. Nous voyons Ben Wang, qui joue Li Fong, se battre et s’entraîner. Sauf qu’il ne s’entraîne pas seulement avec M. Han de Jackie Chan, mais il est également entraîné par Daniel LaRusso de Ralph Macchio. La bande-annonce ne manque pas de combats, qu’il s’agisse d’entraînements, de séances d’entraînement ou de Li Fong face aux intimidateurs. Han révèle à Daniel qu’il connaissait M. Miyagi [Pat Morita]. On ne sait pas comment cela correspond à la chronologie et à l’univers de « Karate Kid », mais il est clair que Li Fong aura beaucoup à faire. Nous le voyons s’entraîner avec un mannequin en bois Wing Chun, s’entraîner sur les toits et finalement enfiler un bandeau avec l’image d’un bonsaï dessus. Nous entendons Daniel parler de « deux branches d’un même arbre », avant que la bande-annonce ne diffuse un montage éclatant de plusieurs séquences de combat avant la carte de titre.





Karate Kid : Légendes premières en salles le 30 mai 2025. Restez à l’écoute de Collider pour plus de nouvelles de NYCC.