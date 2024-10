La bande-annonce de Juror #2 présente le film dramatique de Clint Eastwood dans la salle d’audience avec Nicholas Hoult

La première bande-annonce de Clint Eastwood Juré n°2 a été libéré.

Juror #2 est un nouveau film dramatique réalisé par Eastwood. Avec Nicholas Hoult, Toni Collette et bien d’autres, le film sortira dans les salles américaines en novembre prochain par Warner Bros.

Découvrez le juré n°2 bande-annonce et affiche ci-dessous (regardez plus de bandes-annonces et de clips) :

Crédit photo : Warner Bros.

Que se passe-t-il dans la bande-annonce de Juror #2 ?

La bande-annonce de Juror #2 voit Hoult raconter une fois où il avait quelque chose alors qu’il rentrait chez lui tard dans la nuit ; cependant, n’ayant rien vu à proximité après avoir arrêté sa voiture et regardé autour de lui, il a supposé qu’il s’agissait d’un cerf. Après avoir été sélectionné pour faire partie du jury dans une affaire de meurtre, Justin Kemp de Hoult se rend compte que ce qu’il pensait être un cerf pourrait en réalité être la victime.

Avec Hoult et Collette, le juré n°2 met en vedette Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Gabriel Basso, Leslie Bibb, Chris Messina, JK Simmons, Amy Aquino, Adrienne C. Moore, Cedric Yarbrough et Francesca Eastwood.

Le scénario du film a été écrit par Jonathan Abrams. Avant cela, les derniers efforts de réalisation d’Eastwood étaient Cry Macho de 2021 et Richard Jewell de 2019.

« C’est un film que j’aimerais voir et que je pense que beaucoup de gens apprécieraient », a déclaré Eastwood. PERSONNES dans une déclaration. « Il examine les zones grises entre le noir et le blanc des circonstances quotidiennes et vous permet de décider par vous-même… Cela m’intrigue vraiment lorsqu’une histoire place un personnage dans un dilemme moral, et c’est un dilemme dans lequel nous pourrions tous nous imaginer ou raconter. d’une manière ou d’une autre.

Il a ajouté : « Nous avions un très bon groupe d’acteurs, dirigé par Nicholas Hoult, qui m’a vraiment impressionné – il est ce qu’est, à mon avis, une star de cinéma. Tout le monde était très professionnel, était préparé et prêt à travailler, mais plus encore, ils sont venus et nous avons ri tous les jours. Que je réalise ou que je joue, je pense qu’il est important d’apprécier le travail, et nous l’avons fait.

Juror #2 sortira dans les salles américaines le 1er novembre 2024 par Warner Bros. Pictures.