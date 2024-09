La bande-annonce de John Wick Ballerina montre Keanu Reeves et Ana De Armas

Ana De Armas joue dans le titre absurde Du monde de John Wick : Ballerineparce que, vous l’aurez deviné, quelqu’un a tué sa famille et maintenant elle doit se venger. La première bande-annonce du spin-off est sortie, avec une apparition de Baba Yaga lui-même, Keanu Reeves.

Agatha All Along Star Sasheer Zamata sur la sorcellerie et Star Trek

Régler entre John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et John Wick : Chapitre 4, John Wick : Ballerine parle de l’assassin Eve Macarro traquant les meurtriers de sa famille. Cela implique un voyage au Continental, du shopping d’armes et de nombreux autres sites familiers de la série gun-fu néo-noir. Le film devrait arriver à l’été 2025 avant un éventuel John Wick : Chapitre 5.

Voici la bande-annonce :

Cela commence avec Ian McShane récupérant la jeune orpheline Eve Macarro et l’emmenant dans « une école où ils enseignent la danse ». Nous passons ensuite à son arrivée au Continental plusieurs années plus tard pour découvrir pourquoi la tragédie lui est arrivée il y a tout ce temps. Venez voir à titre posthume Charon, le concierge de Lance Reddick, et restez pour une vue d’ensemble, Pokémon-bataille entre lance-flammes et tuyau d’eau. Finalement, Macarro rencontre John Wick de Reeves et la bande-annonce se termine sur une suggestion de la former à sa marque d’arts mortels plus boutique, AKA comment se faire tirer dessus et poignarder pendant 90 minutes tout en bottant le cul de tout le monde.

Ce qui a commencé comme une construction de connaissances intrigantes mais limitées dans le monde souterrain infusé de fantaisie dans l’original John Wick est devenu un univers cinématographique complet. En plus des quatre films existants, il existe également un pas une très bonne série télé sur Peacock appelé Le Continental avec Colin Woodell et Mel Gibson. C’est bien mieux John Wick Hexle RPG tactique 2019 qui comprend les performances de Ian McShane et Lance Reddick.

Nous verrons où John Wick : Ballerine tombe quand il arrive l’année prochaine. Ce sera loin d’être la première fois que Reeves agit aux côtés de de Armas. Elle était l’une des deux femmes qui l’ont torturé érotiquement en 2015. Toc Toc, qui comprend l’un des monologues les plus emblématiques de la carrière de Reeves.