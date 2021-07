La bande-annonce de ‘Hungama 2’ est sortie et les fans du film OG Priyadarshan donnent leur verdict avec des mèmes

La bande-annonce très attendue de « Hungama 2 » de Priyadarshan est tombée sur YouTube jeudi. La comédie à venir qui met en vedette Paresh Rawal, Shilpa Shetty, Meezaan Jaffrey, Johny Lever, Rajpal Yadav, Ashutosh Rana et Pranitha Subhash dans des rôles pivots, est la suite de « Hungama » de 2003, un film qui a, au fil des ans, atteint un peu un statut culte parmi les bingers de Bollywood et la communauté meme. L’arrivée de la bande-annonce a ramené les fans au bon vieux temps, mais pas pour toutes les bonnes raisons. Des comparaisons ont été immédiatement établies et c’est compréhensible et les fans fidèles des films réalisés par Priyadarshan ont fait beaucoup de « Hungama » sur le site de microblogging Twitter pour exprimer leurs sentiments concernant la suite.

Pendant ce temps, Shilpa Shetty, qui sera vue dans le rôle principal dans le prochain film, a partagé la bande-annonce sur Twitter jeudi.

« Khatam hua aapka aur mera intezaar,😓

#Hungama2 ka trailer lekar, laut aayi hoon main after 14 saal!😱😍 C’est doubler le plaisir, doubler la folie, doubler le hungama pour chatouiller vos os drôles! Diffusion à partir du 23 juillet. Uniquement sur Disney+ Hotstar VIP ! »

Plus tôt, après avoir attendu longtemps, les créateurs de la suite de « Hungama » avaient annoncé que le film sortirait directement en numérique. Cela faisait plusieurs mois que le film avait terminé le tournage, mais il n’avait pas encore eu de date de sortie en numérique, car Disney + Hotstar apporte enfin le film aux fans.

