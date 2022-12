La bande-annonce de “Harry et Meghan” laisse entendre que le couple royal ne se retiendra pas dans la série Netflix

Les trois premiers épisodes de Harry et Meghan, la série documentaire de Netflix, arriveront le 8 décembre. Et une nouvelle bande-annonce promet que le duc et la duchesse de Sussex ne se retiennent pas.

“C’est vraiment difficile de regarder en arrière maintenant et de dire : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ?'”, a déclaré le prince Harry dans la bande-annonce. Il a quitté sa vie de royal britannique actif en 2021 et a déménagé en Californie avec sa femme américaine, l’ancienne Meghan Markle.

Ils ont maintenant deux enfants. Archie, 3 ans, est né à Londres et Lillibet Diana, 17 mois, est née en Californie. Le départ de Harry, qui occupe la cinquième place du trône britannique, et de Meghan, a suscité de nombreuses controverses, en particulier après le mariage du couple. Entretien télévisé de mars 2021 avec Oprah Winfrey.

La nouvelle bande-annonce montre des extraits de la parade nuptiale et du mariage du couple en 2018, avec un commentateur déclarant Markle une “rock star royale”. Mais ensuite, dit le duc dans l’aperçu, “tout a changé”.

Peut-être que l’information la plus juteuse de la bande-annonce vient quand Harry parle de la vie derrière les murs du palais.

“Il y a une hiérarchie de la famille”, dit-il. “Vous savez, il y a des fuites mais il y a aussi des plantations d’histoires.” Ce n’est pas exactement une nouvelle, mais il sera intéressant de voir ce que Harry partage de son point de vue d’initié.

Des clips montrent la défunte mère de Harry, la princesse Diana de Galles, poursuivie par des photographes et révèlent sa peur alors qu’il dit avoir vu la même chose arriver à sa femme.

“J’étais terrifié”, dit-il. “Je ne voulais pas que l’histoire se répète.”

Il termine la bande-annonce en disant: “Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité.”

Un court teaser pour l’émission a été publié le 1er décembre, mais montrait principalement des photos fixes avec quelques citations du couple, y compris Meghan disant: “Quand les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de nous?”

Les trois premiers épisodes de Harry et Meghan arrivent sur Netflix le 8 décembre et les trois derniers arrivent le 15 décembre.