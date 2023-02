La bande-annonce de “Grease : Rise of the Pink Ladies” présente l’original Girl Gang

La graisse est le mot. Voici la première bande-annonce de Grease: Rise of the Pink Ladies, une nouvelle série basée sur le film de 1978 de la comédie musicale rock ‘n’ roll avec John Travolta et Olivia Newton-John.

Cette bande-annonce nous donne un premier aperçu de la série dérivée de Grease. Situé en 1954, c’est une préquelle qui révèle comment une collection de marginaux s’est unie autour de l’engagement de Pink Lady : à tout moment avoir l’air cool, agir cool et être cool.

Rise of the Pink Ladies sera présenté en première sur Paramount Plus le 6 avril. L’émission musicale était à l’origine destinée à HBO Max sous le titre Grease: Rydell High, mais après quelques années de développement, la série renommée a fini par se diriger vers le service de streaming de Paramount.

Le spectacle met en vedette Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso et Tricia Fukuhara en tant que dames en vestes roses.

