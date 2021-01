Les cinéphiles du monde entier se sont délectés de la bande-annonce, qui dure près de deux minutes et demie et présente à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter d’une confrontation entre un lézard léviathan et un gorille surdimensionné.

« Les légendes vont entrer en collision », a taquiné Warner Bros en dévoilant un aperçu du nouveau film, qui verra « les deux forces les plus puissantes de la nature s’affronter sur grand écran dans une bataille spectaculaire pour les âges ».

Le film, réalisé par Adam Wingard, met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et la jeune nouvelle venue Kaylee Hottle en tant que fille orpheline avec un lien spécial avec le puissant singe.

Dans le matériel publicitaire, Warner Bros, qui, comme CNN, appartient à WarnerMedia, filiale d’AT & T (T), a déclaré: « L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – est seulement le début du mystère qui se trouve au plus profond de la Terre. «